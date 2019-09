Einbrecher haben in Ostercappeln die Hausbewohnerin geweckt und sind dann geflüchtet. Symbolfoto: Michael Gründel

Ostercappeln. In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Von-Bodelschwingh-Straße in Ostercappeln zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täter drangen in das Schlafzimmer der Bewohnerin ein, die aufwachte, woraufhin die Einbrecher flüchteten.