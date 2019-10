Ostercappeln/Belm. "Der große Gewinner ist die Schiene", verkündete Verkehrsminister Andreas Scheuer jüngst bei der Vorstellung des Klimapaketes. Sollte der Minister auch kleinere Bahnhöfe zu den großen Gewinnern zählen, könnte das Ostercappeln zugute kommen. Hier macht sich vor allem die Initiative "Starkes Dorf" für eine Reaktivierung des alten Bahnhofs stark. Und auch für den Busverkehr im Altkreis Wittlage sind Verbesserungen zu erwarten.

Und auch die Planer im Verkehrsministerium haben augenscheinlich den Ostercappelner Bahnhof auf dem Schirm, schließlich ist er im Zielfahrplan "Deutschlandtakt", der 2030 wirksam werden soll, bereits enthalten – und mit ihm Haltepunkte in Vehrte und am Marktkauf in Belm, "Belm-City" sozusagen.

Als Laie könnte man nun meinen, dass es, nachdem über Jahrzehnte zwischen Osnabrück und Bohmte überhaupt kein weiterer Halt angefahren wurde, die drei möglichen Bahnhalte in Konkurrenz zueinander treten könnten. Aber so denkt ein Eisenbahner nicht. Johannes Klecker ist Eisenbahner und kann die Überlegungen der Verkehrsplaner erklären: "Es geht um die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Zugfahrt. Die Regionalbahn zwischen Münster und Osnabrück steht verhältnismäßig lange an ihren Endhaltepunkten. In der Zwischenzeit könnte man weitere Halte auf einer verlängerten Strecke anfahren, etwa in Vehrte."

Von Ostercappeln direkt nach Münster

Da dort aber, so vermute die Bahn, weniger Fahrgäste einsteigen würden als in zentraler Lage von Belm, habe sie einen weiteren Haltepunkt am Marktkauf ins Auge gefasst. Und selbst wenn der Zug darüber hinaus noch in Ostercappeln halten würde, blieben in Bohmte, wo es ein Wendegleis gebe, noch fünf Minuten, um den Zug wieder in Richtung Münster zu bewegen, erklärt Klecker und hebt die damit einhergehende Verbindung nach Münster und – mit Umstieg in Bohmte – nach Bremen hervor. Für viele Berufspendler könne die Schiene eine gute Option sein und damit auf Straßen und fürs Klima Entlastung bringen.

Inzwischen hat sich auch der Ostercappelner Verwaltungsausschuss für die Prüfung eines Bahnhaltes in der Gemeinde ausgesprochen – ergebnisoffen, wie Bürgermeister Rainer Ellermann unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte. Heißt: Dieser Haltepunkt muss nicht unbedingt am alten Bahnhof sein, den, so Ellermann, die Menschen ja schon vor vielen Jahren abgewählt hätten. Näher an der Ortsmitte sei Beispielsweise ein Halt im Bereich Krebsburg.

Bahnhalt im Bereich Krebsburg? Ein Blick auf die Karte zeigt, dass die Gleisführung von Vehrte nach Bohmte nicht den Verlauf nimmt, der sich eigentlich topografisch aufdrängt. Statt in etwa der Trasse der heutigen B65 zu folgen, beschreibt die Strecke hinter Bergfrieden eine Kurve durch den Krebsburger Wald, um Ostercappeln nördlich zu umfahren und erst dann bei Leckermühle wieder in gerader Linie nach Wehrendorf zu gelangen, von wo aus sie dann fast im rechten Winkel nach Bohmte führt.

Die grundsätzliche Entscheidung, ob ein Bahnhalt Ostercappeln in den 4. Nahverkehrsplan für Stadt und Landkreis Osnabrück aufgenommen werden soll, liegt nun beim Kreistag, der in seiner Sitzung am 16. Dezember darüber abstimmen wird.

Ohne Umstieg in Leckermühle

"Gesetzt ist aber der Mobilitätspunkt am Krankenhaus“, sagt Rainer Ellermann. Mit einem so erweiterten ZOB würde der übliche Umstieg von Leckermühle nach Ostercappeln verlegt mit dem Vorteil, dass Bürger aus den Altkreisgemeinden ohne Umstieg zum Krankenhaus gelangen könnten. Zudem sollten hier mit Blick auf die wachsende Elektromobilität Ladestationen für E-Busse, E-Autos und E-Bikes sowie Parkplätze und Übernahmestellen für Car-Sharing eingerichtet werden. Allerdings muss für die Anlage eine Streuobstwiese geopfert werden. Der Bürgermeister schätzt die Zahl der Bäume, die dabei gefällt werden müssen, auf 30 bis 50 Exemplare, die Gemeinde werde diesen Eingriff aber durch Neupflanzungen ausgleichen.

Einen Antrag auf Fördermittel habe die Gemeinde bei der Landesnahverkehrsgesellschaft gestellt. Seine Bewilligung werde im Februar erwartet, sodass noch im kommenden Jahr mit der Umsetzung begonnen werden könne. Ellermann rechnet mit Kosten von gut 800.000 Euro, von denen 75 Prozent aus Fördermitteln bestritten werden könnten. Der Bürgermeister stellt klar, dass Mobilitätspunkt und Bahnhof einander nicht ausschließen würden.