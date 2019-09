Filmteam dreht beim 5. Wikingerschachturnier in Venne CC-Editor öffnen

Beim Wikingerschach der Ortswehr Venne sind in der Mehrzweckhalle Spannung und Hochbetrieb garantiert. Archivfoto: Heiko Kettler

Venne. Die Feuerwehr Venne veranstaltet am Samstag, 28. September 2019, zum fünften Mal das Wikingerschachturnier in der Reit- und Schützenhalle in Venne. Im Orts-, Hilfs- und zum ersten Mal auch im Jugend-Cup wird dann wieder der spaßige Wettkampf im skandinavischen Holzwurfspiel ausgetragen.