Venne. Bereits in der Schule war klar, dass Wilhelm Placke eine künstlerische Ader hat. Als er nämlich in einer Pause einen Vogel an die Tafel malen sollte und seine Lehrerin von dem Ergebnis mehr als begeistert war. Aber auch das technische Zeichnen reizte den gebürtigen Venner. Seit 2014 hat er jedoch ein ganz anderes Hobby für sich entdeckt: Er betätigt sich als Kettensägenkünstler und kreiert exzellente Skulpturen in Holz.

„Vor Weihnachten 2014 hatte ich keine Idee, was ich meiner Frau zu Weihnachten schenken könnte. Dann habe ich in einer Zeitschrift ein Foto von einem Vogelhaus gesehen. Das war ein ein Meter hoher Birkenstamm gewesen, der verkehrt rum hingestellt worden ist, also mit dem Wurzelteil nach oben“, geht Wilhelm Placke auf seine Anfänge als Skulpturenkünstler ein. Jedenfalls bekam seine ‚bessere Hälfte‘ Weihnachten 2014 ein Vogelhaus geschenkt.



Mit dem Handy dokumentiert

Im April 2015 kaufte sich der Vater von drei erwachsenen Kindern und bald auch stolzer Opa von Zwillingen eine kleine Motorsäge mit Carving Schwert, mit der er aus dem Stamm einer Trauerulme seine ersten beiden Eulen schnitzte. Als die Schützenfestzeit kam, traf der 59-Jährige in Schwagstorf die Schwester des Garten- und Landschaftsbauers Maik Hachmann. Ihr erzählte er, dass er inzwischen ein paar Tiere geschnitzt habe, was er sogleich mit Fotos auf seinem Handy dokumentierte.

Spontan "nee" gesagt

„Ein paar Tage später klingelte das Telefon und sie fragte bei mir an, ob ich an ihrem ‚Tag der offenen Tür‘ mit meinen Unikaten teilnehmen würde. Spontan sagte ich erst einmal ‚Nee‘“, erzählt der Venner zu seiner ersten Präsentation. Denn nachdem er eine Nacht über diese Anfrage geschlafen hatte, sagte er sich: „Wer ‚A‘ sagt, muss auch ‚B‘ sagen. In diesem Jahr wird er wieder bei Hachmanns präsent sein.

Viele Motive

In jüngster Zeit hat Wilhelm Placke viel Eiche verarbeitet. „Man kann aber auch Birke, Ulme oder Linde nehmen; eigentlich ist es der Kettensäge egal“, erwähnt er das Material, aus dem er beispielsweise schon Engel fertigte. Oder zur Weihnachtszeit Sterne, aber auch Tiere wie Laufenten, Katzen, Hunde, Erdmännchen, Pferdeköpfe gehören zu seinen Motiven.

Auftragsarbeiten

„Für diese Adventszeit darf ich Maria und Josef in einer Größe von 1,60 Meter für eine große Krippe in Achmer für Privatleute fertigen. Aber das Jesuskind in der Krippe wird für mich noch zur Herausforderung werden. Und für die Venner Friedhofskapelle habe ich drei Engel gemacht “, erklärt Placke, der als Lkw-Fahrer beim Osnabrücker Servicebetrieb tätig ist. Für seine Inspirationen benötigt er nur ein Foto „und dann geht es dabei“, meint er lachend. Eine nächste Auftragsarbeit ist ein liegendes Kalb.

Brenner verstärkt die Struktur

Wie muss man sich die Arbeitsschritte für eine Skulptur vorstellen? „Alles beginnt mit einem Holzstamm. Ich nehme meistens frisches Holz, denn wir haben selber Wald. Wir heizen nämlich nur mit Holz. Bevor ich anfange zu schneiden, schaue ich mir das abgeschnittene Stück Holz an, wo vielleicht feine Haarrisse sind. Das sind nachher die Risse, die größer werden. Die muss ich dann so passend drehen, dass der Riss hinten ist. Zum Beispiel bei einer Eule fange ich beim Kopf und der Augenpartie an. Danach kommt das Gefieder auf dem Rücken, dann die Brustfedern sowie die Krallen und der Standfuß. Zum Schluss wird die Struktur mit der Kettenspitze gesägt. Am Ende wird sie mittels eines Brenners angebrannt, sodass die Struktur richtig rauskommt“, veranschaulicht Wilhelm Placke die einzelnen Arbeitsschritte. Für die Lasur kann man Leinöl nehmen, so der Künstler, der natürlich in jede Skulptur seine Signatur ‚WP‘ einritzt.

Geschenkter Fachlehrgang

Da Wilhelm Placke von seiner Familie einen Kettensägen-Lehrgang geschenkt bekommen hatte, war er im Januar dieses Jahres in der Lüneburger Heide. Unter dem Motto „Der Bär im Stamm“ fertigte er dort die entsprechende Skulptur und lernte nebenbei noch einige Kniffe, wie man Dynamik in die Werke bringt, damit etwas Einzigartiges entsteht. Neben dem Gastspiel bei Hachmann hat sich der Venner bereits mehrmals beim Weihnachtsmarkt an der Driehauser Straße am dritten und vierten Advent präsentiert.

Engagierter Sportschütze

„In diesem Jahr war ich schon bei Holz Wagner und habe in vier Stunden eine große Eule und einen großen Adler geschnitzt. Zudem werde ich am vierten Adventssonntag in Kalkriese sein. Und letztes Jahr war ich auch beim Adventsbasar in Vörden“, zählt der Kettensägenkünstler auf, wo er überall bereits präsent war. Reizen würde ihn für die Zukunft, Porträts zu fertigen, gegebenenfalls auch in 3d. „Es macht einfach Spaß“, betont Wilhelm Placke, der sich auch im Schützenverein Venne als Sportschütze und in der SSG Wittlage engagiert. 2011 wurde er in München Deutscher Meister; 2016 holte er sich dort die Bronzemedaille.