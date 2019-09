Ostercappeln. Was passiert bei einer Narkose? Wie funktioniert Wiederbeleben? Was ist eine Schlüsselloch-OP? Fragen, die beim Tag der offenen Tür im Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln der Niels-Stensen-Kliniken anschaulich beantwortet wurden. Mehrere tausend Besucher kamen, sahen und ließen sich von Ärzten und Pflegenden alles genau erklären.

„Die Veranstaltung war ein voller Erfolg“, freute sich Verwaltungsdirektor Uwe Hegen. Das Programm habe ein breites Spektrum abgedeckt.



Dazu gehörten nicht nur die Thoraxchirurgie und Pneumologie, sondern auch alle weiteren medizinischen Fachabteilungen. Vielfältige Aktionsstände mit Blutdruckmessung, Lungenfunktionstest und der Messung der Sauerstoffsättigung im Blut waren beliebte Anziehungspunkte. „Ich habe meinen Blutzucker hier erstmals messen lassen“, so eine junge Dame aus Bohmte, die mit ihrer Schwester zum Tag der offenen Tür gekommen war. Erleichtert sagte sie: „Es war alles in Ordnung bei mir.“

Daneben gab es auch Führungen mit Einblicken in die Gebäudetechnik. Geschicklichkeitstests mit chirurgischen Trainingsapparaturen luden zum Mitmachen ein und begeisterten die Besucher, die teils Schlange standen an den medizinischen Instrumenten und Apparaturen. Kinder hatten ihre Freude am probeweisen Anlegen von Gipsschienen.

Im Konferenzraum Niels Stensen fanden medizinische Kurzvorträge statt, unter anderem über minimal-invasive Operationen, Adipositas, Diabetes und die Lungenkrankheit COPD. Vorstellungen von Eingriffen am Modell standen ebenfalls auf dem Programm. An zahlreichen Infoständen stellten sich verschiedene Abteilungen des Krankenhauses und auch Selbsthilfegruppen vor. Infos gab es zudem zu Gesundheitsrisiken und Vorsorgeuntersuchungen.

Auch der Rettungsdienst vom DRK Bohmte war mit einem Rettungswagen „zum Anfassen“ dabei. Das Interesse sei groß gewesen, berichtete Tobias Lipka. Ein rundum gelungenes Fest - bei fabelhaftem Wetter.