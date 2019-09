Ostercappeln. Wie kommt eine Künstlerin aus Minden dazu, in der Alten Mädchenschule in Ostercappeln auszustellen? Schuld daran ist Michael Brackmann. Er war von den Kalligraphien, die Gundula Oltmanns auf Schloss Bökel zeigte, schwer beeindruckt. Und er ist Vorstandsmitglied des Kulturrings Ostercappeln (Kurios), der die jeweiligen Ausstellungen organisiert. Und hat gefragt.

Brackmann bezeichnet die Kalligraphie als eine für ihn höchst spannende Kunstform. Zu vielen der Arbeiten, die in Ostercappeln ausgestellt sind, gehören Sprüche, die genauso zum Lachen wie zum Nachdenken anregen. Das Bild, das der Initiator der laufenden Ausstellung sogleich erworben hatte, ist beschrieben mit: "Frühling ist immer ein bisschen Ahoi-Brause im Herzen". Bevor es in der Alten Mädchenschule offizielle wurde, meinte eine der Besucherinnen in Richtung Brackmann: "Du hast wirklich nicht zuviel versprochen."

Beifall für lustige Musik

Zum Auftakt spielte das Flötenquintett "Legno con Passione" mit Claudia Burandt, Brigitte Robers-Schmoll, , Annemaria Gentsch, Lena Pampus und Frauke Staupendahl – nachdem Kurios-Vorsitzende Susanne Winkler kurz und bündig sagte: "Ich gebe jetzt der Musik ein Zeichen." Die musikalische Unterstützung nahm Bezug die den ausgestellten Arbeiten. Die Frage: "Was wünschen Sie sich für Lieder?", hatte Gundula Oltmanns spontan so beantwortet: "Wenn Sie meine Bilder sehen, wissen Sie, dass das was ganz Lustiges werden muss." Das bekamen die fünf Musikerinnen hervorragend hin und ernteten viel Beifall.

Die Kurios-Vorsitzende unterstrich: "Schön, dass das mit der Ausstellung jetzt geklappt hat." Winkler erläuterte, dass das Bild, das den Schlüsselreiz für die Ausstellung geboten hatte, in der Küche von Brackmanns Tochter hängt. Klar sei, dass die Entdeckung ihn auch prädestiniere, in die Ausstellung einzuführen. Er meinte, dass er als Kind beim Schönschreiben eine "starke 5" vorzuweisen habe. Trotzdem habe ihn Kalligraphie fasziniert. Und so sei es nicht weit bis zur Frage: "Haben Sie nicht Lust, bei uns auszustellen" gewesen. Brackmann: "Es war klar, das muss man machen, denn an den Bildern kann sich jeder erfreuen."

Ziemlich aufregend

Die Künstlerin sagte: "Ich möchte mich ganz doch bei Kurios bedanken, bei dem Mann, der mich aufgerissen hat und bei Frau Winkler, die mich bei der Vorbereitung enorm unterstützt hat. Gundula Oltmanns unterstrich, dass das Ganze für sie ziemlich aufregend sei, zumal sie Kunst nicht hauptberuflich betreibe. Susanne Winklers Antwort: "Das hat alles super geklappt mit unseren gefühlt 435 E-Mails."

Etwas lief während der Eröffnung der Ausstellung, die den Titel "Ohne Punkt und Komma" trägt, einigermaßen anders als gewohnt. Die Frage: "Wo sind die roten Punkte? (mit denen verkaufte Arbeiten gekennzeichnet werden) muss in der Regel nicht bereits vor Ende des offiziellen Teils gestellt werden. In Ostercappeln war das so, und die Zahl der Arbeiten, die in der Liste zudem mit "verkauft" gekennzeichnet war, wurde immer länger.

Meditatives Vergnügen

Die Künstlerin erläuterte, dass sie regelmäßig Freunde und Kollegen frage, wie ihnen ihre Arbeiten gefielen. Und sie erwarte Ehrlichkeit. In Sachen Ausstellung in Ostercappeln habe sie sich über die starke Schulter gefreut, an die sie sich anlehnen konnte, und dass Brackmann sagte: "Kommen Sie bitte zu uns." Mit einem Augenzwinkern meinte sie, dass Kalligraphie ja keine typische Kunst sei. Sie selbst sei technische Zeichnerin für Maschinenbau. Gelernt habe sie, die Bauteile mit Tusche zu zeichnen. Wenn etwas daneben gegangen sei, musst es mit einer Rasierklinge weggekratzt werden. In der Berufsschule, so die Mindenerin, sei großer Wert auf sauberes Arbeiten gelegt worden. Sie ergänzte: "Schrift hat mich immer begleitet, nicht als Fleißarbeit, sondern als meditatives Vergnügen." Daraus ist mehr geworden. Aus Buchstaben werden Bilder – Schrift-Bilder.

Anzeige Anzeige

Jeder kann das...

Gewisses Erstaunen bei den Besuchern der Alten Mädchenschule löste die Feststellung "Jeder kann das" aus. Gundula Oltmanns verwies darauf, dass Kleingruppen zu ihr nach hause kommen können, um am Küchentisch zu schreiben und Tee zu trinken. Brackmann versprach: "Ich werde so einen Kurs besuchen." Er betonte: "Es lohnt sich, die Bilder länger anzuschauen, sie werden dann noch lustiger."

Wer sich selbst faszinieren lassen möchte, ist eingeladen. Die Ausstellung in der Alten Mädchenschule kann bis zum 20. Oktober 2019 täglich in der Zeit von 15 bis 17 Uhr besichtigt werden.