Venne/Schwagstorf. "Wir können anfangen, der Rest kommt nicht mehr", gab Heide Macho im Veranstaltungszentrum Schwagstorf das Startzeichen für die Jubiläumsfeier. Genauer gesagt für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Das Besondere daran: Sie begann ihre Arbeit im Kindergarten Venne nach Abschluss der Ausbildung gleich als Kindergartenleiterin.

Bei der Begrüßung betonte die Jubilarin: "Ich habe keinen Tag bereut, habe jeden Tag Lust, wieder zum Kindergarten zu gehen." Sie ergänzte: "Es ist schön, wenn man das von seinem Berufsleben sagen kann. 40 Jahre Heide Macho und der Kindergarten Venne – dazu gab es zwei Informationskanäle, die viel Aufmerksamkeit fanden. Da war einmal die Stellwand mit Zeitungsartikeln, und später folgte eine Bilderpräsentation, die "mit Carolins Hilfe entstanden war". Heide Macho kommentierte, nannte jede Menge Namen. Das wiederum löste beim Publikum Bewunderung aus: "Dass die das alles noch weiß..."

Zunächst einmal meldete sich aber Bürgermeister Rainer Ellermann zu Wort: "Ich würde gern meine Urkunde loswerden..." Und selbstverständlich gratulieren. Der Lebenslauf der Jubilarin begann mit dem Besuch der Grundschule Venne. Es folgten die Realschule Bad Essen und ein Praktikum im Kindergarten Venne. Weiter ging es mit dem Besuch der Fachschule und dem Anerkennungsjahr im Kindergarten Schwagstorf. Ellermann hatte das Jahr auch nach Venne verlegt und erntete Protest. Der Bürgermeister: "Alle wissen, wo Heide war..."

Hervorragend zusammengearbeitet

Seit August 1979 ist sie in Venne tätig – in leitender Position. In der Laudatio hieß es weiter: "Die Aufgaben und die Einrichtung insgesamt haben sich völlig verändert. Die pädagogischen Ansprüche sind gewachsen, allen und allem gerecht zu werden, sei nicht einfacher geworden." Er habe mit Heide Macho immer hervorragend zusammengearbeitet, so Ellermann. Dinge seien zum Wohl der Kinder und der Kollegen vernünftig geregelt worden – auch wenn man nicht immer einer Meinung gewesen sei.

Nach der Übergabe der Jubiläumsurkunde verschwanden spontan etliche der Gäste. Kommentar aus der Runde: "Jetzt hauen alle ab..." Das stimmte, aber nur für ganz kurze Zeit. Dann kamen die Kollegen zurück, ausgerüstet mit Zylindern. Das Publikum ahnte, was dann tatsächlich kam. Die Mitarbeiter zogen wiederholt den Hut vor ihrer Chefin. Jutta Meyer fasste das Lob in Worte: "Mit dir im Team zu arbeiten, bedeutet uns sehr viel." Ergänzend hieß es: "Im Job ist das wie bei einem Banküberfall. Ohne Komplizen geht es nicht." Besonders beeindruckt Heide Macho morgens: "Auch nach 40 Jahren klingt dein guten Morgen voller Energie und Freude."

Eine spezielle Magnumflasche

Präsente wurden ebenfalls überreicht: Blumen, einen Magnumflasche und ein großer, schwerer Karton. Bevor es ans auspacken ging, meinte die Jubilarin: "Ich ziehe auch den Hut vor euch, dass ihr es so lange mit mir ausgehalten habt." Die ausgesprochen schwere Riesenflasche entpuppte sich letztlich als Gasflasche, die wiederum zum Gasgrill passte, der sich im Geschenkpapier verbarg.

Die Jubilarin dankte allen, die zu der Feierstunde gekommen waren. Sie sprach Rolf Lange an, der bei der Gemeinde Ansprechpartner gewesen war und ihr immer zur Seite gestanden habe. Im Kindergarten, so Heide Macho, gelte, dass jeder für jeden einstehe und sich alle unterstützten. Zusammengearbeitet werde auch mit den Kollegen der anderen Kindergärten, der Krippe und der Schule. Den Eltern dankte sie für das Vertrauen, dass sie die Kinder wieder jeden Tag in den Kindergarten schicken, und dem Förderverein, der die Einrichtung vielfältig unterstütze, und der Familie, die ihr immer zur Seite gestanden habe. Zum Schluss hieß es: "Danke an alle, die nicht da sein können, mich aber immer begleitet haben. Hach, das war's".

Echte deutsche Wertarbeit

Aber noch nicht ganz. Es folgten viele Bilder unter der Überschrift "40 Jahre im Kindergarten Venne". Jede Menge Kindergesichter wurden mit den dazugehörigen Namen verbunden. Eine Zuhörerin: "Heide, kann ich das Foto haben?" Manche Bilder hatten es aus ganz speziellen Gründen in die Präsentation geschafft. Einmal waren Regale im Hintergrund zu erkennen ("Die haben wir heute noch, echte deutsche Wertarbeit"), das andere Mal ein Bollerwagen mit einer Wolldecke, aufgenommen vor langer, langer Zeit. In Sachen Decke hieß es: "Die lebt noch..." Fotos des Kollegenteams, das immer größer geworden ist, durften ebenso wenig fehlen wie Bilder vom Karneval oder von Hochzeiten der Mitarbeiterinnen oder von Besuchen der Kinder im Krankenhaus. Stolz über das erstellte Kindergartenkonzept und das dazugehörige Gütesiegel gehörten ebenfalls dazu.

Und als Heide Macho daran erinnerte, dass alle Kindergartenkinder, die zur Schule wechseln, zum Abschied eine Karte und einen Brief bekommen, hieß es aus der Runde: "Beides haben wir noch." Wertschätzung hüben und drüben.