Schwagstorf/Osnabrück. Ehrung für Rainer Ellermann: Der Kreisverband Osnabrück Stadt und Land sowie die Ortsverbände Ostercappeln, Venne und Hitzhausen des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) überreichten Ostercappelns Bürgermeister den „Erich Kuttner Erinnerungsstein“ als Zeichen des Dankes für die Initiative zur Veranstaltung "Willkommen in Ostercappeln". sprachen auf der Gemeinde Ostercappeln für die Durchführung der Veranstaltung in Ostercappeln ihren besonderen Dank aus. Es tut gut, so die SoVD Vertreter, hier und heute einen Platz zu haben an dem sich Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichsten Bereichen mit verschiedenen Ansichten für Demokratie und Toleranz einbringen können.

Am vergangenen Freitag hatte die Partei "Alternative für Deutschland" (AfD) im Veranstaltungszentrum Schwagstorf eine öffentliche Informationsveranstaltung durchgeführt. Mit der Aktion "Willkommen in Ostercappeln" hatte Bürgermeister Ellermann im Namen von Rat und Ortsräten der Gemeinde Ostercappeln zur friedlichen Gegendemonstration aufgerufen. Dafür dankte ihm der SoVD noch während der Veranstaltung und überreichte als sichtbares Zeichen dieses Dankes den Erich-Kuttner-Stein.

Erich Kuttner, 1887 in Schöneberg geboren, wurde 1916 Redakteur beim Vorwärts und gründete 1917 den Reichsbund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten, dem Vorläufer des SoVD, weshalb er gleichsam als Gründer des letzteren gelten kann. "Er hat nicht nur die Unmenschlichkeit des Krieges sondern auch persönlich als Verfolgter die Zeit der Nazi-Diktatur erlebt – bis zu seinem Tod im KZ Mauthausen im Jahre 1942", erläutert SoVD-Kreisvorsitzender Gerd Groskurt.

"Wenn Erich Kuttner heute noch einmal etwas sagen könnte, was würde er sagen? Bestimmt würde er sagen, achtet auf das, was jemand sagt und wie er es sagt. Sprache, Worte und Sätze gehen guten aber eben auch schlimmen Absichten voraus. Denkt an die Tage, in der mit der Demokratie die Menschlichkeit ausgerottet wurde, daran wie aus Humanität Nationalität und aus Nationalität Bestialität wurde", so Groskurt in seiner Ansprache, in der er dazu anhielt, sich zu erinnern, "dass am Wegrand dieser Demokratie und unserem geschaffenen Grundgesetz Millionen von erschlagenen, erschossenen, vergasten, zerprügelten, gefolterten und zermarterten Menschen liegen.

"Bewertet, dass es einen Parteivorsitzenden in Deutschland gibt – mit Wahlerfolgen im zweistelligen Prozentbereich –, der diese Bestialität als 'Vogelschiss' in der deutschen Geschichte bezeichnet", spielte Groskurt auf ein Zitat des Afd-Vorsitzenden Alexander Gauland an und mutmaßte "unserem Gründer hätte es gefallen, hier an dieser Stelle, zu diesem Anlass gemeinsam mit Menschen, die die Demokratie und Menschenwürde achten und verteidigen, zu stehen."

Im Gespräch mit unserer Redaktion lobte Groskurt die "Willkommen"-Aktion in Schwagstorf als eine "großartige Initiative", da hier "Leute mit ganz unterschiedlichen Ansichten, aber alle aus einem demokratischen Spektrum" sich klar zur Demokratie positioniert hätten.