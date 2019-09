Ostercappeln. Inzwischen hat es sich längst herumgesprochen: Wer selbst nicht in der Lage ist, ein technisches Problem zu lösen, ist beim Reparaturtreff des Vereins Starkes Dorf in Ostercappeln genau richtig. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das Helferteam zwischenzeitlich umgezogen ist und nun im Paulus-Gemeindehaus ein neues Domizil gefunden hat.

Geöffnet ist am Mittwoch, 18. September 2019, ab 14.30 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Pauluskirche. Sozusagen parallel zum Markt auf dem Kirchplatz. So lassen sich zwei Dinge leicht miteinander verbinden.

Immer wieder geht etwas kaputt – zu Hause, im Garten, in der Küche oder im Kinderzimmer. Da fällt schon einiges an. Und jeder kennt das Gesetz der Serie. Wenn erst einmal ein Teil ausfällt, folgt in der Regel das zweite auf dem Fuße. Beschädigte Apparate, die vom Besitzer nicht in Stand gesetzt werden können, funktionsgestörte Elektrogeräte, eingerissene Kleidungsstücke oder Rucksäcke, die der Handel nicht mehr zurücknimmt – das sind alles Dinge, die dann fast zwangsläufig im Müll landen.

Um diesen vielfach nicht erforderlich Weg zu vermeiden, bietet das Reparaturteam des Vereins „Starkes Dorf“ aus Ostercappeln monatlich – das nächste Mal am 18. September – ehrenamtlich seine Dienste im Gemeindesaal der Pauluskirche an. Repariert wird an jedem dritten Mittwoch im Monat.

Es wird unter Mithilfe der Aktivisten nach Fehlern gesucht, miteinander diskutiert und gemeinsam repariert. Ein Ziel des Reparaturtreffs ist schließlich die „Hilfe zur Selbsthilfe“. Aus fairem Handel stammender Kaffee und selbstgebackener Kuchen fördern eine gute Stimmung und verhindern aufsteigende Verzweiflung, wenn die Hersteller den Zugang ins Gerät immer mehr erschweren. Ganz normale Schrauben gibt es schließlich kaum noch. Bestreben des Handels ist offenbar, dass Kunden möglichst neu kaufen sollen. Wer Geräte länger nutzen kann, trägt zum Schutz der Umwelt bei. Neben der Ersparnis ein weiterer nicht zu verachtender Aspekt.

Wer es am Mittwoch nicht schafft, nach Ostercappeln in den evangelischen Gemeindesaal zu kommen und dort Hilfe zu erhalten, für den gibt es im Wittlager Land eine zweite Möglichkeit. Inzwischen wird auch in Bad Essen ehrenamtlich repariert. Nächster Termin dort: am Montag, 30. September 2019, ab 15.30 Uhr bei der Freiwilligenagentur und der Gleichstellungsbeauftragten Ann Bruns im Trio Bad Essen.

Überraschungen bietet das Ostercappelner Reparaturteam beim Erntemarkt am Sonntag, 29. September, rund um die Pauluskirche.