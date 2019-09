Ostercappeln. Eines hat sich seit dem vergangenen Geburtstag von Anna Dieckhöner, geb. Dörting, nicht verändert: Sie ist mit jetzt 106 Jahren die älteste Bürgerin des Altkreises Wittlage. Im Landkreis Osnabrück ist ist allerdings jetzt bereits an zweiter Stelle. Nur eine Person ist noch rund einen Monat älter. Ihren Ehrentag feiert Anna Dieckhöner im Altenpflegeheim Haus St. Michael in Ostercappeln.

Geboren wurde Anna Dieckhöner am 13. September 1913 in Rotenburg/Wümme. Durch die Heirat mit ihrem Mann Heinz gelangte sie in den Altkreis Wittlage – zunächst nach Hitzhausen, später nach Herringhausen, wo die Eheleute an der Langelager Straße 4 bauten. Nach ihrem 100. Geburtstag ist die Jubilarin in das Haus St. Michael umgezogen. Dort fühlt sie sich sehr wohl und beeindruckt mit ihrer Schlagfertigkeit. Allerdings geht sie inzwischen am Rollator, und das Hören bereitet Schwierigkeiten.

Jedes Jahr ein Ehrenkranz

Großnichte Heike Kleyer, sie sich um die Seniorin kümmert, ist sich sicher: "Sie schafft es auch noch an die Spitze der Altersliste des Landkreises." Vor dem Geburtstag hatte sich Anna Dieckhöner darüber gewundert, dass verschiedene Vorbereitungen getroffen wurden. Sie meinte: "106, das ist doch nichts Rundes." Einrichtungsleiter Dirk Haunhorst konterte: "Ab 100 gibt es jedes Jahr einen Ehrenkranz." Über einen Anruf, der die jetzt 106-Jährige betraf, musste er herzlich lachen. Die Frage lautete nämlich: "Nehmt ihr jetzt auch Kleinkinder im Haus St. Michael auf?" Haunhorsts Antwort: "Nein, aber vor eure Ziffer müssen noch eine 1 und eine 0." So war das geklärt. Zwar sind 100. Geburtstag (und darüber) inzwischen nicht mehr ganz selten, aber eben auch noch keineswegs selbstverständlich.

Zu den Gratulanten zählte auch Bürgermeister Rainer Ellermann. Er meinte: "Wir kommen jetzt jedes Jahr und freuen uns, Ihnen gratulieren zu können." Selbstverständlich hatte er auch die Urkunde vom Land Niedersachsen sowie die Schreiben von Landkreis und Kommune dabei. "Das kann ich nachher in Ruhe lesen", meinte Anna Dieckhöner.

Vieles hat sich geändert

Ortsbürgermeister Peter Kovermann verwies darauf, wieviel sich im Laufe der Zeit geändert hat. Früher seien die Leute schon mit 60 Jahren alt gewesen. Den langjährigen Heimatort der Jubilarin hat er in guter Erinnerung: als Badeparadies der Ostercappelner Jugend am Kanal. Kovermann überbrachte Glückwünsche und ein Präsent, eine Orchidee, selbstverständlich mit einer 106 geschmückt. Der gleiche Schmuck, nur deutlich größer, ziert auch den Gemeinschaftsraum – gut sichtbar für alle oberhalb des Eingangs des Altenpflegeheims. Zum Gratulieren war auch Pastorin Bettina Lorenz-Holthusen gekommen. "Endlich einmal am Geburtstag", wie sie schmunzelnd hinzufügte.

Besuch hatte sich am Ehrentag ebenfalls angesagt. Am Nachmittag wollte eine Nichte gratulieren – ihrerseits immerhin 86 Jahre alt. Allen Gratulanten schließt sich auch die Heimatzeitung, das "Wittlager Kreisblatt" mit vielen guten Wünschen an.