Jubiläumskonfirmation in der Pauliskirche in Ostercappeln

Foto: Martin Lorenz

Ostercappeln. In der Pauluskirche In Ostercappeln wurde des Tages der Einsegnung gedacht, der bei den Jubiläumskonfirmanden bereits lange zurückliegt. Elf Männer und Frauen an ihre Konfirmation vor 70 (Gnadenkonfirmation) oder 75 Jahren (Kronjuwelen).