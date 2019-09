Schicke alte Autos und ein Geschicklichkeitsspiel sorgten für sehenswerte Einlagen auf der Kirmes. Fotos: Helge Holzder Kirmes. Fotos: Helge Holz

Ostercappeln. Höhepunkt während der Kirmes in Ostercappeln: Am Sonntag machten nicht nur die Oldtimer der Wiehengebirgs-Rallye Zwischenstation auf dem Kirchplatz, sondern die Fahrer müssen dort auch eine knifflige Aufgabe bewältigen: einen Tennisball aus dem fahrenden Auto in ein Netz zu werfen. Wer solche Herausforderungen meistert und alle fahrerischen Vorgaben einhält hat am Ende Aussicht auf einen der Pokale. Die seien, so weiß der Organisator Klaus-Heiner Wiechmann, obwohl es um den Spaß und ein Kulturgut ginge, dennoch sehr begehrt: „Einige wollen die schon gerne haben.“