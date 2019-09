Symbolfoto: David Ebener

Ostercappeln. Was ist in Ostercappeln auf der Bremer Straße kurt vor der Auffahrt zur B51 in Fahrtrichtung Osnabrück (Umgehungsstraße) geschehen? Dort wurde am Sonntag gegen 7.40 Uhr ein verunglückter BMW der Dreierreihe mit WTL-Kennzeichen aufgefunden.