Ostercappeln. Eines ist mal klar: Wenn sich viele Kinder vom Krippen- bis zum Grundschulkind im Schatten der Ostercappelner St.-Lambertus-Kirche versammeln, dann hat das etwas mit der Kirmes zu tun. Wie in den Vorjahren stand am Samstag kurz nach Mittag der Start der Luftballons an.

Zwei Dinge sind dabei allerdings neu: Zum einen erfolgt der Start am zweiten Kirmestag, denn die offizielle Eröffnung erfolgte am Freitagnachmittag, zum anderen werden erstmals kompostierbare Luftballons verwendet. Darauf ging auch Bürgermeister Rainer Ellermann, der von der Raupenbahn aus das Startzeichen gab, ein. Im Vorfeld habe es Diskussionen gegeben, ob so ein Angebot mit Gummi-Luftballons durchgeführt werden könnte. Die Recherche im Internet habe ergeben, dass es kompostierbare Luftballons gibt, die zwar etwas teurer sind, aber ganz offenkundig bestens ihrer Aufgabe nachkamen. Ellermann: Wir können mit gutem Gewissen die Ballons steigen lassen." Die Ballons erreichten sozusagen im Hand umdrehen eine stattliche Höhe und entschwanden (erstmals wie Ortsbürgermeister Peter Kovermann versicherte) in östliche Richtung. Er fügte hinzu: "Ist das nicht ein tolles Bild?"

Zudem verwies der Bürgermeister darauf, das das Marktspiel "Go-Kirmes-Bingo", das eigentlich schon am Samstag abgeschlossen sein sollte, so lange eine Fortsetzung fände, wie Losabschnitte beziehungsweise Preise da seien. Die nötigen Bingozahlen fanden sich an Ständen und Karussells. Als Hauptgewinn lockte immerhin ein 50-Ostercappeln-Gutschein.

Freie Auswahl bei den Farben

Einen Nachteil hat die neue Luftballongeneration allerdings: Die Ballons lassen sich nicht lange aufbewahren. Die Ballons mit den dazugehörigen Karten wurden am Stand der Gemeinde Ostercappeln ausgegeben. Selbstverständlich wurden Wünsche erfüllt wie: "Ich möchte einen blauen Ballon." Das wiederum konnte schon einmal dazu führen, dass eine Farbe Mangelware wurde. Dann musste eben die verstärkt mit Gas gefüllt werden. Selbstverständlich erhielten die Kinder einen Nachschubballon, denen Nummer eins entkommen war. Ebenso selbstverständlich, dass einige Mädchen und Jungen den Ballon lieber in der Hand behalten wollten.

So geht es weiter

Das weitere Programm: jeweils ab 19 Uhr Rock auf der Raupe und Kirmesleuchten, ab 20 Uhr Kirmesfete DJ Marco bei der Kellen, und ab 21 Uhr spielen die Sky-Riders im Festzelt (bei freiem Eintritt).

Der Sonntag startet mit den 10-Uhr-Gottesdiensten in beiden Ostercappelner Kirche. Ab 11 Uhr ist Kinderflohmarktzeit und parallel startet das 12. Ostercappelner Hufeisenwerfen. Die Gemeindefeuerwehr ist auf dem Kirmesgelände mit Aktionen und Fahrzeugen vertreten, von 14 bis 16 Uhr macht die Oldtimer-Wiehengebirgsrallye auf dem Kirchplatz Station, und auf der Freizeitmeile wird unter dem Motto „Freizeit und Vergnügen mit Herz und Gesicht“ allerlei geboten – auch Mitmachaktionen. Im Festzelt tritt am Sonntag ab 14.30 Uhr die Line-Dance-Gruppe „Devil Stone Dancers“ aus Venne auf, ab 15 Uhr heißt es „Bühne frei“ für die Modenschau, um 16 Uhr sind der Shantychor Osnabrück und um 18 Uhr zeigt sich, wer die Glückslose der Kirmestombola erwischt hat. Ab 19 Uhr läuft das die Party „Back to he 80s“ .