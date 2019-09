Ostercappeln. Die 353. Ostercappelner Kirmes ist eröffnet. Am Freitag kurz nach 17 Uhr gaben Ortsbürgermeister Peter Kovermann und Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann, der auch Vorsitzender des Kirmes-Arbeitskreises ist, den Startschuss für das dreitägige Vergnügen.

Denn Freizeit und Vergnügen stehen schließlich im Vordergrund. Die Kirmes hat eine lange Tradition, doch 2019 sind einige Dinge anders. Ein neuer Festwirt, ein neues Fahrgeschäft - der Twister - auf dem Kirchplatz. "Und neu ist auch die Anstoßzeit", sagte Kovermann. Erstmals beginnt die Veranstaltung nämlich an einem Freitag. "Montag braucht ihr dafür nicht zu kommen...", so Ellermann. Der Kirmesmontag wurde gestrichen.

Nach längerer Diskussion habe sich der Arbeitskreis dafür entschieden. Der Montag war in den vergangenen Jahe nicht mehr besonders besucherstark, erläuterte Ellermann. Um so besser die Resonanz am Premierenfreitag. Der Kirchplatz war sehr gut gefüllt. "Es sind sogar mehr Gäste gekommen, als wir vermutet hatten", so der Bürgermeister.

Zum Auftakt konnte Kovermann zahlreiche Ehrengäste willkommen heißen. Darunter Vertreter der Nachbargemeinden, die Landtagsabgeordneten Guido Pott und Clemens Lammerskitten und den Bundestagsabgeordneten André Berghegger. Erstmals dabei war Mirco Bredenförder, seit gut einem halben Jahr stellvertretender Landrat. Die erste Fahrt in der Raupe war dann den "Prominenten" vorbehalten. Den musikalischen Auftakt gestalteten die Kinder aus den dritten und vierten Klassen der Grundschule Ostercappeln.

Das große Zwiebelbrot

Zur Tradition gehört auch das große Zwiebelbrot, das Rainer Brackmann und Johannes Klecker heran trugen und das dann im Festzelt verspeist wird. Der zweite Kirmestag beginnt dann am Samstag um 13.30 Uhr bunt und fröhlich mit dem Luftballonstart der Kindergarten-, Krippen- und Grundschulkinder. Ebenfalls neue: die Ballon sind zu 100 Prozent kompostierbar.

Bis Sonntagabend können sich die Besucher auf der Kirmes ins Vergnügen stürzen. Zum Programm zählen unter anderem Musik und Party, eine Freizeitmeile der Vereins und Gruppen. Modenschau und Line Dance und das Ostercappelner Hufeisenwerfen - mit einer Rekordbeteiligung von 25 angemeldeten Teams.