Unter dem Thema „Ohne Punkt und Komma“ wird Gundula Oltmanns aus Minden ab 13. September Grafiken in der Alten Mädchenschule Ostercappeln präsentieren. Repro: Christa Bechtel

Ostercappeln. Am Freitag, 13. September, 19 Uhr, lädt der Kulturring Ostercappeln – Kurios – zu seiner neuen Ausstellung in die Alte Mädchenschule am Kirchplatz nach Ostercappeln ein. Unter dem Thema „Ohne Punkt und Komma“ wird Gundula Oltmanns aus Minden Grafiken präsentieren.