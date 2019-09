Venne. Der Venner Folk Frühling Verein hat zur Nachwuchsförderung einen Preis ins Leben gerufen. Dieser ist Dieter Wasilke, dem Gründer des alljährlichen Folkfestivals, gewidmet.

„Mit dem Preis möchten wir junge Folkmusiker unterstützen, die europäische und nordamerikanischer Folkmusik spielen“, sagt Rainer Mix. „Mitmachen können alle Musikerinnen und Musiker, ganz gleich, ob sie Solisten sind oder in einer Gruppe spielen.“ Der Preis erinnere an den im Jahr 2018 verstorbenen Dieter Wasilke, der den Verein gegründet und auch das Venner Folk Frühling Festival initiiert habe, so Mix. „Er war das Gesicht des Venner Folk Frühlings und die Förderung des Nachwuchses lag ihm besonders am Herzen“, sagt der erste Vorsitzende weiter.



Das ist in Dieter Sinn

Aus diesem Grund habe sich der Venner Folk Frühling Verein entschlossen, in Dieter Wasilkes Sinn den Nachwuchs im Bereich Folkmusik durch einen Wettbewerb zu fördern. Wasilke war im November 2018 posthum für sein Schaffen und Wirken für die Ortschaft Venne geehrt worden.

Zehnköpfige Jury

„Alle Finalisten erhalten ein Preisgeld, der Sieger zudem einen Auftritt im Rahmen des nächstjährigen Festivals“, erklärt Mix. Dazu gebe es auch noch einen Artikel in der Fachzeitschrift „Folker“, deren Redaktion den Förderpreis mit unterstütze. „Die Bewerbungen werden von einer zehnköpfigen Jury aus erfahrenen Musikern und Musikjournalisten beurteilt“, berichtet Mix.

Wer mitmachen möchte, erhält alle Informationen auf der Homepage des Vereins unter www.folkfruehling.de.