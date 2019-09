Venne. Wenn die Sirenen gellen, hat das einen Grund. Am Mittwochabend war das Können der Einsatzkräfte in Venne gefragt – bei einer Einsatzübung auf Ebene der Gemeinde Ostercappeln. Ort des Geschehens: die Hunteburger Straße in Venne.

Mittwoch gegen 18.20 Uhr. Leichter Regen. Die Arbeit ist geschafft. Zeit für das Abendessen. Auf einmal heult die Sirene und der Einsatzmelder piept: Technische Hilfe – Person eingeklemmt, Ostercappeln-Venne, Hunteburger Straße. Ein Bus soll beteiligt sein.

Rund 60 Einsatzkräfte

Was mag dort passiert sein? Auf jeden Fall: schnell zum Feuerwehrhaus. So oder so ähnlich wird der Abend für rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Ostercappeln, Hitzhausen, Schwagstorf und Venne ausgesehen haben. Am Einsatzort angekommen hat sich das Ganze dann als Einsatzübung der Gemeindefeuerwehr herausgestellt.

Zum Szenario: Die Fahrerin eines Pkw war aus Richtung Hunteburg kommend in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und geradeaus auf eine Wiese geraten. Dort war sie mit einem Hindernis kollidiert und dadurch im Fußraum in ihrem Auto eingeklemmt. Der ihr entgegengekommene Bus war bei dem Versuch, den Zusammenprall mit dem Pkw zu vermeiden, von der Fahrbahn abgekommen und schräg im Straßengraben stehengeblieben. Die Türen waren blockiert, so dass die Fahrgäste, die zum Teil verletzt waren, den Bus nicht verlassen konnten. Außerdem war eine Person zwischen den Sitzen des Busse eingeklemmt.

Schere und Spreizer

Und so machten sich die Feuerwehrkameraden ruhig und professionell an die Arbeit. Vom Pkw musste mit Hilfe von Schere und Spreizer das Dach abgenommen werden. Zudem galt es, mit Hydraulikspreizern den Vorderbau des Fahrzeuges wegzudrücken, um die Beine des „Unfallopfers“ zu befreien. Danach wurde die Verletzte von Mitgliedern des Roten Kreuzes, das ebenfalls an dieser Übung beteiligt war, aus den Resten des Autos befreit.

Zeitgleich liefen die Rettungsarbeiten am Bus. Dort wurde ein Zugang durch ein Seitenfenster geschaffen, durch das die Helfer in den Bus gelangen konnten. Im Inneren konnten sie dann die verletzten Insassen versorgen beziehungsweise befreien.

Federführend bei der Einsatzübung: Der Ostercappelner Gemeindebrandmeister Olaf Meyer. Eine Manöverkritik durfte nicht fehlen. Im Großen und Ganzen fiel das Fazit positiv aus, auch wenn sich im Laufe der Übung der eine oder andere Mangel bemerkbar gemacht hatte. Einigkeit herrschte unter den verantwortlichen: "Letztendlich sind Übungen dazu da, Fehlerquellen zu finden und auszumerzen."