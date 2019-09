Ostercappeln. Die 353. Auflage der Ostercappelner Kirmes findet vom 6. bis 8. September 2019 statt. Erstmals startet sie an einem Freitag; dafür entfällt nun der Kirmesmontag.

Drei Tage sollen Freizeit und Vergnügen im Vordergrund stehen. Die diesjährige Kirmes wird am Freitag, 6. September, um 17 Uhr auf dem Kirchplatz eröffnet. Der Chor der Grundschule Ostercappeln singt an der Raupenbahn. Danach folgt der traditionelle Zwiebelbrotanschnitt und es gibt Erbsensuppe im Festzelt. Musikalisch wird die Kirmes von Uwe-Kersten Uecker mit der Handpan im Festzelt eingeläutet. Abends ab 20 Uhr ist eine Fußballparty im Festzelt geplant. Das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen die Niederlande wird übertragen.

Bingo-Lose

Neu auf der Veranstaltung ist das "Go-Kirmes-Bingo". Jeder Besucher kann sich ein Bingo-Los kostenlos am Stand der Gemeinde Ostercappeln abholen. Überall auf der Kirmes sind Nummern an den Fahrgeschäften und Buden.

Auftakt des Kirmessamstags, 7. September, ist um 13.30 Uhr der fröhlich mit Luftballonstart der Kindergarten-, Krippen- und Grundschulkinder. Die Ballons sind übrigens erstmals aus fair gehandeltem Naturkautschuk hergestellt. Um Am Samstag um 14.30 Uhr trifft sich die ältere Generation im Festzelt zum Seniorennachmittag um bei "Klön und Klatsch" mit einem bunten Unterhaltungsprogramm den Nachmittag zu genießen. Der Seniorennachmittag ist seit einigen Jahren in den Kirmesprogramm integriert.

Unter dem Motto Rock auf der Raupe erschallen Samstag ab 18 Uhr aus den Lautsprechern der Bahn Musikwünsche, bevor der zweite Tag ab 20 Uhr mit der Kirmesfete ausklingt.

Ostercappelner Hufeisenwerfen

Der Sonntag, 8. September, bietet zahlreiche Programm in Ostercappelns Ortsmitte. So startet der Vormittag um 11 Uhr das 12. Ostercappelner Hufeisenwerfen. Daran anschließend bietet der Festwirt ein Mittagsbuffet zu familienfreundlichen Preisen an. Im Festzelt gibt es am Nachmittag nicht nur leckeren Kuchen mit frischen Kaffee, sondern um 14 Uhr tritt die Linedancegruppe „Happy Feet“ auf.Eine Modenschau der Boutique Balooa setzt neue Trends und direkt im Anschluss singt der Shantychor Osnabrück.

Station auf dem Kirchplatz machen außerdem Teilnehmer der Wiehengebirgsrallye mit ihren Oldtimern. eine Wertungsprüfung ist hier geplant. Eine Schnäppchenjagd für die Kleinen gehört ebenfalls zum Tag. Um 11 Uhr ist ein Flohmarkt entlang der Gartenstraße aufgebaut.

Die Freizeitmeile

Eine Kirchenführung um 15 Uhr anlässlich des "Tag des offenen Denkmals" und das Freiluftschach sowie der runden das Programm ab.". Die Freizeitmeile gehört ebenso zur Kimres. Sie wird durch gemeindeansässige Vereine gestaltet und zeigt Freizeitideen in und um Ostercappeln mitten in der Varusregion. Am Samstag und Sonntag gibt es von 14 bis 19 Uhr Aktionen und spannende Informationen. In diesem Jahr laden unter anderem folgende Vereine und Institutionen zum Verweilen ein: der Sozialverband Deutschland-Ostercappeln, der Naturfreundeverein Haaren, Gemeinsam Leben, alle Kindergärten der Gemeinde Ostercappeln, Stadtwerke Osnabrück, Handarbeiten von Vanessa Kovermann, ISA – Initiative Sinnvolle Arbeit, der Handwerkerverein, Tiemanns Bauernhof, der Weiße Ring und die Gemeinde Ostercappeln.

Zum Kirmesabschluss geht es zurück in die 1980er Jahre. Ab 19 Uhr verspricht DJ Marco bei der Kellen mit Songs Vollgas im Festzelt, bevor das Kirmesleuchten für ein Jahr wieder verglimmt.