Venne. Brot backen, Filzen, Töpfern, Spinnen, Schmieden oder Bogenschießen - das Angebot war breit gefächert. Der Förderverein Schnippenburg hatte zum großen Sommerfest auf die rekonstruierte Hofanlage aus der vorrömischen Eisenzeit nach Venne eingeladen. Zahllose Besucher nutzten das Angebot und tauchten ein in längst vergangene Zeiten.

Über das attraktive Mitmach-Programm hinaus hatten die Veranstalter auch dafür gesorgt, dass niemand hungrig oder durstig das weitläufige Gelände am Knostweg wieder verlassen musste. Feine Getränke mit einigen Promille Alkohol gab es am Stand der „Caupona“. Sie servierten neben stilechtem Met (Honigwein) auch Kirschwein sowie Mulsum, einen römischen Gewürzwein.

Am eisensteinzeitlichen Lehmräucherofen gab es frische Forellen. „Das besondere Aroma der Fische liegt im Brennnesseldampf“, erklärte Peter Grund. Zusammen mit dem Holz kommen frische Brennnesseln in den Räucherofen und geben den Forellen den besonderen Geschmack. Und die waren am Sonntag heiß begehrt und schnell verzehrt.

Mühsam Korn mahlen

Selbstverpflegung hingegen hatten einige Besucher auf dem Plan. Doch bevor an der eisenzeitlichen Feuerstelle Brot gebacken werden konnte, galt es zunächst mühsam Korn zu mahlen. Sei es mit der Steinzeitreibe, oder etwas moderner mit der steinernen Drehmühle - mühselig war das Prozedere allemal, wurde am Stand des Sachsenhof Greven deutlich.

Wer es zur damaligen Zeit auf fleischhaltige Nahrung abgesehen hatte, griff zu Pfeil und Bogen. Auch das durften die Besucher gerne testen. Allerdings statt auf Wild, zielten sie auf Zielscheiben. Das Veredeln von Speerspitzen aber auch von Schmuck und Werkzeug konnten die Besucher beim Silbertauschieren in Augenschein nehmen.

Nicht minder beschwerlich war aber zunächst das Herstellen von Eisenschmuck und kleinen Messern. An der Schmiedeesse dürfte Hand angelegt werden und die Freunde vom Sachsenhof Greven demonstrierten beim Bronzeguss, wie Metallverarbeitung vor mehr als 2000 Jahren aussah.

Es gab viel zu auszuprobieren bei dem Fest für die ganze Familie. Mit viel Engagement waren rund 15 Ehrenamtliche aus den Reihen des Fördervereins Schnippenburg auf dem Gelände am Eisenzeithaus dabei, erklärten, zeigten und standen mit Rat und Tat zur Seite.

Wer die Zeitreise ein wenig auf sich wirken lassen wollte, dem bot der Bioladen Pusteblume mit Kaffee und Kuchen, Suppe und Erfrischungsgetränken Gelegenheit für eine kleine Pause gleichermaßen wie die benachbarte Gaststätte Darpvenner Diele.

Kult- und Opferplatz

Spektakuläre Funde machten das Gebiet rund um den Krebsburger Wald überregional bekannt. Auf dem Gelände der sogenannten Schnippenburg, die vermutlich als Kult- und Opferplatz diente, konnten derzeit mehr als 1700 Fundstücke geborgen werden. Die Objekte, zu denen auch Schmuck aus dem keltischen Raum gehören, können im Museum Schnippenburg in Schwagstorf bewundert werden.

Der Förderverein hat sich indes die Fahne geschrieben, das Leben der Menschen, die hier vor rund 2300 Jahren anlässlich waren, in Erinnerung zu bringen. Das Sommerfest auf der rekonstruierten Hofanlage wird seit der Fertigstellung des Eisenzeithauses im Jahr 2007 einmal im Jahr gefeiert. Nebenher bietet das Fördervereinsteam um Vorsitzenden Simon Hellbaum, seinen Stellvertretern Linda Blom und Kai Harmeyer sowie Geschäftsführerin Marie Linnemann Ferienspiele, Führungen für Jung und Alt, Feiern für Kindergeburtstage und vieles mehr an.