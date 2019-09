Venne. Im September vergangenen Jahres hat mit dem ersten symbolischen Spatenstich der Bau der neuen Produktionsstätte von Häcker Küchen im Gewerbegebiet an der B 218 in Venne begonnen. Wie sieht es heute aus? Mittlerweile ist die riesige Halle überdacht; das Hochregallager wird errichtet.

Für Häcker Küchen mit Sitz in Rödinghhausen ist die neue Produktionsstätte in Vennes ein Mammutprojekt. „Es ist das größte Investitionsvorhaben in der Firmengeschichte“, betonte Seniorchef Horst Finkemeier beim Baustart. Das betreffe sowie die finanzielle als auch die räumliche Dimension. Eine dreistellige Millionensumme wird investiert.

580 Meter lang

Wie sieht das Werk 5, so die offizielle Bezeichnung der Produktionsstätte, aus? Ein dreiteiliger Bau entsteht. Dazu gehören vier Hochregallager. Entlang der Bundesstraße befindet sich der Produktionsbereich an, in dem Korpusse der Küchen montiert und Arbeitsplatten zugeschnitten werden würden. Am Ende steht der Verladebereich, an dem täglich bis zu 500 Küchen abtransportiert werden können. Das Produktionsgebäude hat eine enorme Dimension und ist 580 Meter lang.

Die Produktionsstätten sollen bis zum Frühjahr 2020 fertig gestellt sein. Danach werden die Fertigungsmaschinen in die Hallen eingebaut. Diese sind bereits bestellt. Sie müssen ja ebenfalls hergestellt werden. Der Produktionsstart soll nach den Sommerferien 2020 in NRW erfolgen. Am künftigen Produktionsstandort werden rund 450 Arbeitsplätze geschaffen. Die Suche nach Arbeitskräften läuft bereits seit Längerem. Weitere Infos und Bewerbungen online auf www.arbeitenbeihaecker.de.

Kita und Krippe

Wichtig für die Gemeinde Ostercappeln und die Ortschaft Venne ist die Frage, wie viele der künftigen Häcker-Mitarbeiter ihren Wohnsitz in der Kommune nehmen wollen. Ziehen junge Familien mit Kindern zu? Das wiederum hätte Auswirkungen auf Grundschule und Kindergarten. Thema in der Ortschaft ist auch der Bau einer Kinderkrippe.

Häcker Küchen ist übrigens auch Ausbildungsstandort. So sind jetzt dort neue 25 Auszubildende in ein vielfältiges Berufsleben gestartet. Insgesamt sind aktuell 65 junge Menschen bei Häcker Küchen in der Ausbildung. Davon begannen drei Mechatroniker, sieben Industriekaufleute, vier Fachinformatiker, zehn Holzmechaniker - davon zwei junge Frauen - sowie ein Dual-Student der Wirtschaftsinformatik ihre Ausbildung. „Unsere Azubis erhalten bei uns eine hervorragende Qualifizierung und einen tollen Berufseinstieg“, so Sabine Hauch, Ausbildungsleiterin bei Häcker Küchen und ergänzt „Wir sind im besten Sinne ein Werte orientiertes Familienunternehmen. Respekt, Fairness, Vertrauen und Kollegialität sind unter anderem Werte, die bei Häcker von allen gelebt werden“.

Bei entsprechender Leistung übernimmt Häcker im Anschluss die Auszubildenden in ein reguläres Arbeitsverhältnis. Für Häcker Küchen sei die Ausbildung des eigenen Nachwuchses traditionell besonders wichtig, denn letztlich gehe es dabei auch um die eigene Zukunftsfähigkeit, betont das Unternehmen..