Stauende übersehen: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B 51 in Ostercappeln. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Wie schon am Freitagnachmittag ist es auch am Nachmittag des Montags auf der B51 in Fahrtrichtung Ostercappeln zu einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten gekommen.