Schwagstorf. Der Umbau des Pfarrheims St. Marien in Schwagstorf hat begonnen. In dem Gebäude werden übergangsweise zwei Kindergartengruppen untergebracht. Auch da Pfarrheim St. Lambertus Ostecappeln wird für diesen Zweck umgestaltet.

Der Hintergrund: Die Gemeinde Ostercappeln muss die Anzahl der Krippen- und Kitaplätze erhöhen und wird aus diesem Grund die katholische Kita St. Lambertus an der Waldstraße umfangreich umgestalten und erweitern. Diese Baumaßnahmen beginnen in Kürze und werden etwa anderthalb Jahre in Anspruch nehmen. Für diese Zeit muss der Kita-Betrieb ausgelagert werden.

Abriss und Neubau

Im Anschluss an die Erweiterung und Umgestaltung der Kita St. Lambertus wird auch die Kita in Schwagstorf umfangreich umgestaltet. Konkret: Hier erfolgt ein Abriss und kompletter Neubau. Auch dort muss dann der Kita-Betrieb ausgelagert werden.

Sobald die beiden Kitas in Ostercappeln und Schwagstorf fertiggestellt sind und die Pfarrheime wieder für das Gemeindeleben zur Verfügung stehen, müssen dort wiederum entsprechende Baumaßnahmen vorgenommen werden. Fest steht unter anderem, dass das Pfarrbüro Schwagstorf unten im Gebäude angesiedelt wird. Das geschieht bereits jetzt. Ein barrierrefreier Zugang wird erstellt. Bislang befand sich sich das Büro oben im Pfarrheim.

Mittagstisch

"Die Investition in Schwagstorf sind größer als in Ostercappeln", sagt Fachdienstleiter Christopher Bußmann. In Schwagstorf werden nämlich die Ganztagesgruppen untergebracht; in Ostercappeln die Halbtagsgruppe. Grund hierfür ist wiederum die Tatsache, dass im Pfarrheim Schwagstorf eine Küche zur Verfügung steht, die die Mittagsversorgung der Kindergartenkinder gewährleistet.

Der besondere Dank von Ortschaft und Kirchengemeinde gilt den Anwohnern. Es gab keinerlei Probleme, so Ortsbürgermeister Karl-Heinz Rohrmann. Im Gegenteil; eine Nachbarn hat sogar ihr angrenzendes Gartengrundstück als künftige Spielfläche für die Mädchen und Jungen zur Verfügung gestellt.