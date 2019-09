Venne. Die Oldtimerfreunde Venne haben auf den Venner Berg geladen. Mehr als 600 historische Fahrzeuge präsentieren hier an diesem Wochenende die Geschichte der motorisierten Lastkraftwagen, Traktoren und alter Maschinen.

Wer wollte kann dabei zuschauen wie sich einst alte Baumaschinen im Alltag bewährten und ihren Dienst versehen. Eigens dafür wartet ein Feld, das bearbeitet werden wollte. So mancher alte Bagger zeigte am Samstag hier, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehörte. So galt es, mit historischen Geräten den Boden zu bewegen.

Auch die Freunde alter Unimogs kamen hier auf ihre Kosten. Unzählige dieser Fahrzeuge ließen an diesem Wochenende noch einmal die Vergangenheit wieder aufleben. So mancher alte Traktor durfte wenig später noch einmal unter Beweis stellen, was für eine Kraft unter der Motorhaube steckt und den Bremswagen über den Parcours ziehen oder zeigen, wie ein kräftiger Baumstamm mit dem Schlepper gezogen wird.

Wer wollte, konnte zuschauen, wie zu Großvaters Zeiten das Korn gedroschen wurde. "Unsere Teilnehmer kommen von überall her", freute sich der erste Vorsitzende, Jürgen Rupp. Sogar aus Neuss konnten die Gastgeber einen stolzen Fahrer begrüßen.

Am Sonntag wird das Programm fortgesetzt Weitere PS-starke Vorführungen sind anberaumt sind. Publikumswirksamer Höhepunkt des Tages wird die Oldtimer-Ausfahrt um 13 Uhr sein, bei der sich sowohl Autos wie auch Motorräder mit Geschichte auf den Weg machen.