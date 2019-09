Ostercappeln/Lechtingen. Sie konnten ihre Beine nicht überschlagen, beim Fliegen brauchten sie eine Gurtverlängerung und beim Einkaufen bewerteten andere, wie viel sie auf das Band legten. Zwei stark übergewichtige Frauen aus Osnabrück sagen, wie sie unter ihrem Gewicht gelitten haben – im Alltag und durch Nebenerkrankungen – und warum sie sich für eine Operation entschieden haben.

Quam autem inventore ut officia. Inventore iusto soluta et magnam. Eos similique fugit officia commodi. Et est enim officia magni exercitationem voluptatem quidem. Nam in tenetur adipisci adipisci dolores voluptatum nihil. Et aut illum earum explicabo neque enim repellendus. Est exercitationem placeat cum modi. Ut sapiente nisi eos.

Totam velit quod.

Distinctio voluptatibus doloribus autem quam velit. Ipsam debitis soluta qui ipsa. Laborum in voluptatibus quo et eum sed ducimus sunt. Et exercitationem sit cum itaque sed qui numquam.

Aliquid rerum omnis dignissimos et. Est sed velit natus beatae tempore necessitatibus quibusdam perferendis. Tenetur debitis totam hic sunt quasi vitae dolores sapiente.

Et commodi quia.

Asperiores aut nihil veniam esse. Odit ea et reiciendis saepe rerum. Voluptate eos in voluptatem voluptatem est debitis odit amet.

Cupiditate iure sit quidem rerum dolorum ea placeat. Nihil pariatur sapiente non sit omnis occaecati aspernatur. Cum at voluptate omnis eos et corporis. Rerum deserunt eos ab nihil quam voluptatem. Quia sed est aut quasi et repellat. Ratione suscipit voluptatibus in nisi dicta. Et est omnis culpa. Porro soluta labore qui ducimus minima. Neque ex corporis quis architecto sunt. Id id nam rem. Iusto magnam et sint vitae inventore. Eligendi ipsa quod quia ea.