Ostercappeln. Die Jugendpflege Ostercappeln bietet am Freitag einen kostenlosen Rap-Workshop an. Zwei Coaches von der „Who am I creative Academy“ aus Mannheim – Tobias Schirneck und Andy Mics – werden von 15 bis 17 Uhr in der Ludwig-Windthorst-Schule ein 2,5-stündiges Schnupperseminar gestalten, zu dem alle Ostercappelner Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse eingeladen sind.

Die „Who am I creative Academy“ ist nach Aussagen ihres Gründers Tobias Schirneck die „erste pädagogischer Rap-School“ in Deutschland. Schirneck selbst bezeichnet sich dementsprechend als „Rapagoge“, wobei der Sozialpädagoge seinen Angaben zufolge auf 20 Jahre Bühnenerfahrung als Sänger, Rapper und Moderator zurückblicken kann und diese Erfahrungen ebenfalls mit einbringt in seine Arbeit.

Gemeinsam mit einem Team aus Sozialarbeitern, Logopäden und Pädagogen, die gleichzeitig auch erfahrene Musiker mit „Straßenerfahrung“ sein sollen und dementsprechend die benötigte Glaubwürdigkeit mitbringen, ist Schirneck mit mehreren Rapagogen in ganz Deutschland in verschiedenen Workshops unterwegs. So auch in Ostercappeln.

Zur Sprache kommen soll bei dem Workshop zunächst der Umgang mit jugend-relevanten Phänomenen wie dem Gangsta-Rap, beleidigenden Inhalten oder Drogenverherrlichung. Unter professioneller Anleitung erarbeiten die Teilnehmer ihre eigene Message und einen authentischen Song. Den Höhepunkt soll die gemeinsame, starke Performance am Ende des Workshops bieten, die als Video aufgezeichnet und den Teilnehmenden als Erinnerung zur Verfügung gestellt wird.

Das Team der „Rapagogen“ ist übrigens in vielen Welten daheim, wie es in einer Broschüre der Akademie heißt. Auf der Bühne, im Klassenzimmer und auch auf der Straße, halt überall da, wo sich Jugendliche bewegen.

In den Workshops geht es nicht nur um Musik und Kreativität. Ein Nebeneffekt soll sein, den Jugendlichen soziale sowie mediale Kompetenzen und ein aufgefrischtes Selbstbewusstein zu vermitteln – dadurch, dass sie in den Lebenswelten abgeholt werden, in denen sie sich eh bewegen. Denn die meisten Schüler hören heute Rapmusik – oft und viel.

Veranstalter des Workshops am Freitag ist die Jugendpflege Ostercappeln. Anmeldungen sind bei der Jugendpflegerin Daniela Staufer (Mobil: Telefon 0171 5666505; E-Mail: staufer@ostercappeln.de) möglich. Die Teilnahme ist für alle kostenlos.