Schwagstorf. Der Ortsrat Schwagstorf hat einen einen Ur-Schwagstorfer für seinen unermüdlichen Einsatz geehrt: Im Rahmen einer Feierstunde hielt Ortsbürgermeister Karl-Heinz Rohrmann eine Laudatio auf Dieter Ahlert, der sich durch seine jahrzehntelange enge Verbundenheit zum Schwagstorfer Schützenverein und als Organisator des Nikolausmarktes beispielhaft für seine Heimat eingesetzt hat.

Die Feierstunde im Gebäude der Grundschule zur Schnippenburg begann mit einem musikalischen Gruß der Blaskapelle Schwagstorf. „What a wonderful world“ erklang es aus dem Saxofon von Sandra Dürfahrt, während die geladene Gesellschaft an den liebevoll von Marion Allendorf eingedeckten Tafeln Platz nahm.



Vorstandsmitglieder des Schützenvereins und langjährige Mitorganisatoren des Nikolausmarktes waren ebenso gekommen wie Vertreter des Ortsrates und des Gemeinderates. „Tadeln ist leicht, deshalb versuchen sich so viele darin. Mit Verstand loben ist schwer; darum tun es so wenige“, zitierte Karl-Heinz Rohrmann eingangs den deutschen Maler Anselm Feuerbach.

Ehrenamt gewürdigt

Schwagstorfs Ortsbürgermeister, seinem Stellvertreter Georg Kleine, dem Ortsrat und der Gemeinde Ostercappeln ging es in der inzwischen neunten Feierstunde in Schwagstorf um die Würdigung des Ehrenamtes, die im Jahre 2001 durch den Bund und das Land Niedersachsen für besondere Tätigkeiten zum Wohle der Allgemeinheit ins Leben gerufen wurde. Rohrmann und Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann betonten die Vielfalt der regelmäßig durch Mitmenschen unentgeltlich geleisteten Dienste in den örtlichen Vereinen, Verbänden, Gemeinschaften, Kirchen und Institutionen – etwa in der Begleitung von Jugendlichen, Senioren und Flüchtlingen, in Sport, Kultur, in der Förderung des Heimatgedankens oder der örtlichen Entwicklung. „All das wäre ohne ehrenamtliche Tätigkeiten nicht denkbar und eine Ortschaft wie Schwagstorf würde wohl kaum so dastehen, wie wir es heute kennen“, lobte Rohrmann.

„In seiner Sitzung vom 5. März 2019 hat der Ortsrat Schwagstorf daher den einstimmigen Beschluss gefasst, Dir – lieber Dieter – für Deinen unermüdlichen Einsatz in den Vereinen und Verbänden der Ortschaft Schwagstorf sowie der Gemeinde Ostercappeln zu danken. Dein Wirken ist im Ort und weit darüber hinaus anerkannt“, unterstrich Rohrmann.

Einsatz für das Dorf

Einigen Eckdaten aus dem Lebenslauf des Geehrten lauschend, erfuhr die Gemeinschaft, was sie längst wusste: Dass der 1946 geborene ein Ur-Schwagstorfer ist. Ab dem fünften Lebensjahr die damalige Volksschule besuchend, kehrte Dieter Ahlert aufgrund der Auszeichnung seines unermüdlichen Wirkens an seinen Schulort zurück. Anspruchsvolle berufliche Herausforderungen und die Fürsorge für seine Familie hielten den gelernten Elektriker und Technischen Zeichner, der nach dem Erwerb der Fachhochschulreife sechs Semester Elektrotechnik und drei Semester Elektronik studierte, nicht davon ab, sich vielfältig für die Ortschaft und die ansässigen Vereine einzusetzen, beziehungsweise sie sogar neu zu gründen und aufzubauen.

So war und ist Dieter Ahlert sehr aktiv im Schützenverein. Vor 61 Jahren der grün-weißen Gemeinschaft beigetreten, bekleidete er vier Jahre das Amt des Schießwarts, wirkte neun Jahre als Sportleiter und acht Jahre als Präsident. Für seine Verdienste wurde er vor zehn Jahren zum Alterspräsidenten und vor vier Jahren zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Dem Schützenwesen verbunden

„Unerwähnt sollte auch nicht bleiben, dass Du im Jahre 1982 als König dem Schützenvolk gedient hast. Mehrmals hast Du dem Königsthron der Schwagstorfer Schützen angehört, zusammen mit Deiner Frau Karin sogar einmal als Prinzgemahl“, betonte Rohrmann. Darüber hinaus hat sich der Geehrte dafür eingesetzt, dass der Nikolaus weiterhin nach Schwagstorf kommt, als 1996 die Schulleiterin in den Ruhestand ging.

Gemeinsam mit dem damaligen Ortsbürgermeister Bernhard Dürfahrt und engagierten Eltern wendete Ahlert die geplante Streichung der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle ab. Noch im selben Jahr fuhr der Nikolaus mit Knecht Ruprecht und zwei Engeln per Pferdegespann durch das Dorf und brachte gespendete Süßigkeiten zu den Kindern. Aus der erfolgreichen Aktion entwickelte sich schließlich ein richtiger Weihnachtsmarkt.

„Dieser Nikolausmarkt – wie wir Schwagstorfer ihn nennen – ist immer weiter gewachsen und ist heute eine feste Größe im Veranstaltungskalender. Er findet bereits im 23. Jahr statt, jeweils am ersten Samstag vor dem ersten Advent“, so Rohrmann, der nicht versäumte, den vielen helfenden Hände hinter dem Hauptorganisator ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Ein besonderer Dank ging auch an Karin Ahlert, die ihrem Ehemann immer den Rücken frei gehalten hat.