Unfall auf der B 65 in Ostercappeln – Fahrer unverletzt

Totalschaden: Der Fahrer dieses SUV verlor am Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Auto u d krachte in die Mittelleitplanke. Foto:Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Glück im Unglück hatte ein Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen auf der B 65 in Ostercappeln die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat und in die Mittelleitplanke gekracht ist: Er blieb unverletzt, sein Auto hat allerdings nur noch Schrottwert.