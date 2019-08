Schwagstorf. Der Kartenvorverkauf für das Oktoberfest in Schwagstorf startet. Veranstalter ist Festwirt Fangmann mit Unterstützung von Spielmannszug und Blaskapelle Schwagstorf.

Wo und wo gibt es die Tickets? Am Samstag, 24. August und am Samstag, 7.September können Interessierte jeweils in der Zeit von 10 bis 14 Uhr Karten im Übungsraum von Spielmannszuges und Blaskapelle über dem Museum Schnippenburg am Kreisverkehr erwerben.

Neu ist in diesem Jahr, dass Sitzplatzreservierungen unter Telefon 05491 7650 oder 0170 7645698 entgegengenommen werden. Wer mit Freunden, Arbeitskollegen oder Bekannten zusammen feiern und nicht ewig nach einem Tisch suchen möchte, sollte dieses Angebot nutzen. Restkarten, falls vorhanden, sind dann ab dem 9. September in der Calpam-Tankstelle Schwagstorf erhältlich.

Das Schwagstorfer Oktoberfest findet am Samstag, 5. Oktober, statt. Neben einem zünftigen Buffetessen, bei dem sich die Auswahl über Minihaxen, Püree, Weißkrautsalat bis hin zu Backschinken und Mettwurst erstreckt, ist auch eine halbe Maß Bier im Eintrittspreis von 19,90 Euro enthalten.

Traditioneller Fassanstich

Weiter geht es mit einem traditionellen Fassanstich und bayerischer Blasmusik. Dabei wird die Blaskapelle Schwagstorf ihr Können präsentieren und neben traditioneller Volksmusik auch Songs aus den 70er, 80er und 90er Jahren zum Besten geben. Es darf geschunkelt, gesungen und getanzt werden. Unterstützt wird die Blaskapelle von der Sängerin Therese Heise und dem Sänger Paul Larkin. Im Anschluss übernimmt DJ Lampe N Haus und wird dafür sorgen, dass bis tief in die Nacht weitergefeiert werden kann.