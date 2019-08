Das sind die Abfahrzeiten für den Sonderbus zum Dümmerbrand am Samstag CC-Editor öffnen

Gern fotografiert: Das Feuerwerk bei "Der Dümmer brennt", hier aufgenommen im Jahr 2016. Foto: Michael Gründel/Archiv Neue OZ

Ostercappeln. Wenn es am kommenden Wochenende (also am Samstag/Sonntag, 24./25. August) wieder heißt „Der Dümmer brennt“, gibt es für die Gäste aus dem Wittlager Land wieder die Möglichkeit, mit einem Sonderbus des Verbundes Weser-Ems-Busverkehr nach Lembruch und zurück zu kommen.