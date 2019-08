Ostercappeln. Kaum sind die Ferien und damit die Zeltlager vorüber, bereitet sich die Katholische Jugend Ostercappeln auf das nächste gesellige Ereignis statt, die Ostercappelner Kirmes.

Die Sommerferien sind vorbei und damit auch die Zeltlager 2019 der Katholischen Jugend Ostercappeln (KJO). Gemeinsam mit über 120 Kindern zwischen 5 und 15 Jahren verbrachten die Gruppenleiter fünf wunderschöne und aufregende Wochen auf dem Zeltplatz in Lotten bei Haselünne.

Am Sonntag nach der Heimkehr hieß es noch einmal richtig mit anfassen, da die Lkw und Anhänger, die die gesamte Zeltlagerausrüstung in zusammengepackter Form in die Heimat transportiert hatten, abgeladen werden mussten. Nun, da die Ladung "gelöscht", ist, gilt der große Dank der KJO den Fahrern und jenen, die Lkw zur Verfügung gestellt hatten. "Sie alle sind uns jedes Jahr eine unschätzbare Hilfe", so die Jugendlichen unisono.

Weinstand

Bestimmt ist demnächst Gelegenheit, auch noch persönlich Dank zu sagen, denn mit der Ostercappelner Kirmes von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, steht bereits die nächste Festivität und damit das nächste Projekt an. Wie immer öffnet KJO für alle Zwiebelkuchen- und Weinliebhaber die Türen ihrer Weinstube am katholischen Pfarrheim.