Ostercappeln. Am kommenden Mittwoch, 21. August, findet zum 23. Mal ein Reparaturtag des Vereins „Starkes Dorf“ ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus der Pauluskirche zu Ostercappeln statt. Gut zwei Stunden lang sind die ehrenamtliche Helfer dann wieder vor Ort.

"Die großartige Unterstützung dieser Kirchengemeinde macht erst den Einsatz unserer engagierten Aktivist*innen möglich. Überhaupt, in Bereichen um die Bewahrung der Schöpfung zeigt Ökumene der St. Lambertus und Pauluskirche große Anteilnahme. Das macht Mut in unserem Dorf, wo die Verletzungen der Natur wie überall im Land deutlich zu erkennen sind", so Franz Kahlert vom Starken Dorf.

Alle Bürger sind eingeladen im geräumigen und hellen Gemeindesaal ihre kaputten „Sorgenkinder“ aus den Bereichen von Haushalt, Garten und Freizeit vorzustellen und gemeinsam mit den Fachleuten zu reparieren. Bei manchmal nicht zu vermeidenden Wartezeiten gibt es die Möglichkeit bei Kaffee und Gebäck mit den motivierten Ehrenamtlichen über Klimawandel, Umweltschutz und Bewahrung der Natur zu reden.

Wer es nicht rechtzeitig schaffen oder wer am Mittwoch verhindert sein sollte, dem bietet schon am Montag, 26. August, der Reparaturtreff Bad Essen im Trio an der Schulallee von 15.30 bis 17.30 Uhr eine weitere Möglichkeit, Hilfe zu erhalten.

Start im Februar

Seit dem ersten Reparaturtreff im Februar sind inzwischen über 100 Reparaturaufträge angenommen worden. In den meisten Fällen konnten die ehrenamtlichen Helfer die defekten Geräte erfolgreich reparieren und den Dampfbügeleisen, Kaffeeautomaten oder alten Musikgeräten wieder zu einer weiteren Nutzung verhelfen.. "Bei Kaffee und Kuchen, der von den Helferinnen vorbereitet wird, kommt man schnell mit den anderen Kunden ins Gespräch", sagt Ann Bruns von der Freiwilligenagentur.

Fragen zum Reparaturtreff in Bad Essen beantworten Ann Bruns (Telefon 0171 7064175) und Saskia Kreyenhagen (Telefon 0160 8838658 ) von der Freiwilligenagentur Bad Essen.

Die Idee der Repair-Cafés kommt aus den Niederlanden. Die Umweltjournalistin Martine Postma hat vor einigen Jahren das Konzept der Selbsthilfewerkstätten zur Reparatur defekter Alltags- und Gebrauchsgegenstände entwickelt. In Deutschland sind inzwischen mehr als 500 Initiativen aktiv, organisieren und betreiben diese Cafés.