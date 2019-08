Ostercappeln. Kleine Beträge, große Wirkung: Seit 2014 beteiligen sich rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenkasse DAK Gesundheit an der Aktion „Nullkommaviel – Spend´ deinen Cent“. Die Hospizinitiative Spes Viva in Ostercappeln war jetzt Adressat einer Spende.

Die Teilnehmer verzichten bei ihrer Gehaltsabrechnung auf den Betrag hinter dem Komma und unterstützen mit diesem Geld soziale Projekte und Hilfsorganisationen. Holger Miesner, Torsten Kasselmann und Ewald Kampsen von der DAK überreichten einen Scheck über 1.599,41 Euro.

Das Besondere an der Mitarbeiter-Aktion: Die DAK-Beschäftigten machen selbst Vorschläge, welche Einrichtung die Mittel erhält. Darüber entscheidet schließlich eine sechsköpfige Jury, berichtet Holger Miesner, stellvertretender Leiter Serviceregion Nordwest. Die Aktion startete am 1. November 2014. Seitdem kamen bereits mehr als 150.000 Euro für soziale Projekte zusammen. „Mit der Restcent-Spende wollen wir ein Stück gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Nicht nur einmal, sondern jeden Monat wieder“, sagte Miesner.

Ins Spiel gebracht

Ewald Kampsen hatte nun Spes Viva ins Spiel gebracht – eine im wahrsten Sinne des Wortes naheliegende Idee. Kampsen, Mitarbeiter des DA-Kundenzentrums Osnabrück, lebt in Ostercappeln und ist seit einigen Jahren Mitglied im Förderverein Spes Viva. Die Arbeit der Einrichtung kennt er gut: Angehörige haben hier ihre letzte Zeit verbracht. Er war beeindruckt, wie fürsorglich sie und ihre Familien auf der Palliativstation des Krankenhauses von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut wurden.

Einen Überblick über die weiteren Tätigkeiten der Initiative gaben Spes Viva-Geschäftsführerin Sandra Kötter und Vorstandsmitglied Rainer Ellermann, die die Besucher empfangen hatten. Ellermann berichtete, wie die Idee, das Sterben auch räumlich ins Leben zu holen, 1994 durch Prof. Dr. Winfried Hardinghaus am Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln entstand. Mittlerweile arbeiten 14 Krankenhäuser in Deutschland und eins in Österreich nach diesem Muster.

Achtsamkeitsseminare

Seither kamen weitere Angebote wie der Ambulante Hospizdienst und das A Trauerland hinzu. Allerdings: Viele der Leistungen werden nicht von Krankenkassen übernommen. Insbesondere das Trauerland, das Kinder und Jugendliche begleitet, die einen nahen Menschen verloren haben, wird ausschließlich über Spenden finanziert, erläuterte Kötter.

Zudem sei es wichtig, dass auch die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleitet würden. Deshalb würden sie nicht nur mit einem Kurs auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Vielmehr gebe es auch Supervisionsangebote, regelmäßigen Austausch, Fortbildungen oder Achtsamkeitsseminare.