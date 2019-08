Schwagstorf. Nachdem auch in diesem Jahr viele Schützenfeste und andere Veranstaltungen vom Spielmannszug und der Blaskapelle Schwagstorf musikalisch untermalt wurden, stand nun eine gemeinsame Erholung an. Mit viel Gepäck und 19 motivierten Urlaubern ging es erneut an den Dümmer See.

Dort angekommen, wurden die Zelte aufgebaut und das Lager für die nächsten Tage und Nächte hergerichtet. Anschließend stand eine gemeinsame Tretboottour auf dem Plan, bei der die Umgebung auch vom Wasser aus erkundet werden konnte. Abgerundet wurde der erste Tag durch ein lustiges Gemeinschaftsspiel am Abend.

Tag Zwei begann mit einer Partie Minigolf und einem Spaziergang am Wasser. Gegen Mittag verwandelten sich die Mitreisenden in Märchen- und Disneyfiguren. Die selbst kreierten Kostüme reichten vom Affen Rafiki, der aus dem Disneyfilm „Der König der Löwen“ bekannt ist, über Feen und dem Glöckner von Notre Dame hin zu verschiedenen Figuren aus Alice im Wunderland. Beim anschließenden Kochen für das „Perfekte Dinner“, natürlich in Kostümen, war eine Menge Spaß garantiert. Da das Wetter am dritten Tag keine Sonne versprach, wurde der Tag im Spaßbad verbracht.

Starken Windböen

Der nächste Morgen begann wettertechnisch freundlicher, sodass ein Spaziergang am Dümmer unternommen wurde, bei dem die Mitreisenden von starken Windböen überrascht wurden. Zurück im Lager wurden die Vorbereitungen für ein gemeinsames Grillen getroffen, zu dem auch alle nicht mitreisenden Vereinsmitglieder eingeladen wurden. Mit einem netten Beisammensein am Grill endete der letzte Abend. Der nächste Morgen begann mit einem stärkenden Frühstück, sodass anschließend alle tatkräftig beim Abbau des Lagers mithelfen konnten.

Oktoberfest im Ort

Gute erholt und mit einer Menge neuer lustigen Geschichten im Gepäck, können nur die Proben für das Oktoberfest Schwagstorf weitergehen. Das Schwagstorfer Oktoberfest findet am Samstag, 5. Oktober, statt. Karten können am Samstag, 24. August und am Samstag, 07 September in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Übungsraum des Spielmannszuges & der Blaskapelle Schwagstorf über dem Museum Schnippenburg am Kreisel in Schwagstorf erworben werden.