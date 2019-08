Ostercappeln. Vor dem Golfclub Varus liegt derzeit keine asphaltierte Straße, sondern eine festgestampfte Schotterpiste. Denn unter anderem auf der Straße Im Schlingerort laufen noch bis Anfang September die Bauarbeiten, die im Zuge der Flurbereinigung im Juli angefangen hatten. Zwar ist die Straße für normale Pkw befahrbar, aber der Gelenkbus, der die hier gelegenen öffentlichen Haltestellen anfährt, hat auf der Schotterpiste doch zu große Schwierigkeiten und muss umgeleitet werden.

Dies betrifft vor allem den morgendlichen Schulbusverkehr – deswegen hat die Gemeinde Ostercappeln jetzt vor dem Start des Schulbetriebs noch einmal eine Infokampagne gestartet.

Komplett gesperrt sind derzeit die Haltstellen Weißer Moorweg, Golfplatz, Pöhleweg und Berlinger Straße. Als Ersatzhaltestelle dient einerseits die Kreuzung An der Wohte/Niewedder Weg sowie die an der B218 gelegene Haltestelle „Niewedder Weg.“ Ebenfalls gesperrt, jedoch nicht für alle Buslinien, ist die Haltestelle Burlagen Weg, jedenfalls für die Buslinie 213 in Richtung Venne, Grundschule und Ludwig-Windhorst-Schule in Ostercappeln. Nicht betroffen von dieser Regelung sind die ebenfalls am Burlagen Weg haltenden Buslinien 214 und 275. Für die Linie 213 gilt als Ersatzhaltestelle ebenfalls die an der B218 gelegene „Niewedder Weg.

Wie Norbert Lukas vom Bauamt der Gemeinde sagt, lägen die Bauarbeiten gut im Zeitplan. Laut den Planungen sollen sie am 3. September abgeschlossen sein. Dass das durchaus nicht allen Anwohnern angenehm ist, wird deutlich beim Vorüberfahren zweier radfahrender Anwohner: „Könnt ihr die Straße nicht einfach so lassen?“, rufen sie nur halb scherzhaft herüber. „Die fahren jetzt alle so schön langsam hier...“

Wie berichtet, wird im Zuge des sogenannten Flurneuordnungsverfahrens ein 2490 Hektar umfassendes Gebiet neu ausgebaut. Rund 3,5 Millionen Euro werden in diesem und in den kommenden Jahren in die Infrastruktur investiert, wobei zu den Vorhaben unter anderem das Verlegen neuer Telekommunikationsleitungen gehört.

Das erste Bauvorhaben, das derzeit umgesetzt wird, betrifft zwölf Kilometer ländlicher Wege. Der zweite Abschnitt folgt 2020. Dann sollen Buschortsweg, Bröggelweg, Steuwerweg, Sommerdamm, Kuhdamm und Weißer Moorweg jeweils nördlich des Lutterdamms – Vor dem Bruche/Wulfestrothenweg, der Weg zum Betrieb Hachmann sowie Wirtschaftswege am Venner Moorkanal Ost und west und der Zweite Querweg westlich des Vördener Damms ausgebaut werden. Zwölf Kilometer umfassen diese Verbindungen. Weitere Bauarbeiten folgen 2021.

Mehr zum Thema: Die Flur-Neuordnung Venne-Nord hat begonnen