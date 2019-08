Schwagstorf. Das zweite Feriencamp des DRK-Kreisverbandes für Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren unternahm einen Busausflug zum Potts Park bei Minden. Nachdem die erste Gruppe mit 30 jüngeren Kindern das Zeltlager am Veranstaltungszentrum in Schwagstorf verlassen hatte, kam die zweite Gruppe, die vom bewährten DRK-Team betreut wurde.

Aus vielen Ortschaften des Altkreises kamen die teilnehmenden Schulkinder, die einige Tage in der Gemeinschaft gleichaltriger ein Ferienlager mit Zeltatmosphäre erleben konnten. Die Leitung des Zeltlagers lag in den bewährten Händen von stellvertretender Bereitschaftsleiterin Melanie Sälter, die tatkräftig unterstützt wurde von Thobias Lipka, Laura Tammoschat, Lilia Sanchez, die mit Marvin Roth auch das örtliche Jugendrotkreuz leitet. Markus Lüke sorgte wiederum für die Nachtwache, damit auch nachts die schlafenden Kinder in ihren Zelten nicht ohne fürsorgliche Aufsicht waren.

Dieses Zeltlager wurde aus der DRK-eigenen Großküche im Sozialzentrum in Wittlage täglich mit den frisch zubereiteten Mahlzeiten versorgt. Hierum kümmerte sich das DRK-Verpflegungsteam mit Hermann und Annette Pannenborg, Uwe Schleenvoigt und Ralf und Karin Krone.

Junges Betreuerteam

Das junge Betreuerteam wurde von der Gruppe der älteren Kinder stärker gefordert als dies bei den jüngeren Kindern der Fall war. Wichtig war es dem DRK-Team, dass die Jungen und Mädchen immer ausreichend beschäftigt waren. So gab es vielfältige Spiele im Außenbereich und in der Sporthalle, eine Lagerralley, eine Lagerdisco und die Lagerolympiade. Am letzten Abend vor der Abreise stand eine späte Nachtwanderung auf dem Programm, wo sich zeigte, dass die Kinder in dem Alter noch schutzbedürftig sind, insbesondere bei Dunkelheit.

Höhepunkt des Programms war die Fahrt zum Potts Park.. Den Omnibus steuerte sicher DRK-Helfer Hermann Pannenborg. Im Park gab es mehrere Stunden vielfältige Aktivitäten bei idealer Witterung. Am späten Nachmittag ging es zum Zwischenstopp nach Wittlage zum DRK-Sozialzentrum. Hier hatte das Küchenteam inzwischen ein umfangreiches Grillbüffet anstelle des üblichen Abendessens vorbereitet. Auch einige Eltern waren zur Begrüßung ihrer Kinder nach Wittlage gekommen, ebenso begrüßte DRK-Kreisgeschäftsführer Ulrich Sälter die Gruppe.

Vorgestellt wurde ein kleiner „Bollerwagen“ mit ausgeschnitten Rundlöchern und Namensschildern für die wiederverwendbaren Trinkbecher. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sollte damit den Kindern als bleibende Erfahrung aus dem DRK-Jugendzeltlager in Schwagstorf vermittelt werden