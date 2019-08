Schwagstorf. 30 Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren waren im Zeltlager des DRK-Kreisverbandes Wittlage auf dem Freigelände am Veranstaltungszentrum Schwagtsorf. Die Mädchen waren mit 19 Teilnehmerinnen zu den elf Jungen in der Überzahl; in früheren Jahren war das Verhältnis meist genau umgekehrt

Melanie Sälter als erfahrene Leiterin hatte alles gut im Griff, ein Kind litt unter Heimweh und kleine Schürfwunden wurden auch versorgt. Die vielleicht erstmalige Trennung von den Eltern fiel manchen Kindern in dieser Altersstufe noch schwer. Während der Tageszeit sorgte ein umfangreiches Beschäftigungsprogramm mit Sport und Spiel für reichlich Abwechslung.

Durchgehende Nachtwache

Der DRK-Kreisverband Wittlage bietet seit vielen Jahren Ferienzeltlager für Kinder nach Altersstufen getrennt an, insofern gibt es ein professionelles Betreuerteam. Diesmal den DRK-Kräften Lara Wloch, Tobias Lipka, Lilly Ouchukh, Marvin Roth und Markus Lüke, der ausschließlich ausgeruht für die durchgehende Nachtwache sorgte.

Die Kinder wurden durch einen Lautsprecher-Aufruf bei Bedarf ins Versammlungszelt gerufen mit dem Piratenlied, wozu ein dynamischer Gruppentanz einstudiert worden war. Untergebracht waren die Ferienkinder in sechs Schlafzelten auf Krankentragen, so dass nicht am Boden geschlafen werden musste. In der ersten Nacht kühlte es auf 14 Grad ab, so dass manche Kinder gerne noch eine zusätzliche Decke nahmen. Sollte es ein Gewitter oder gar ein Unwetter geben, so kann die gesamte Gruppe binnen weniger Minuten in der Halle des Veranstaltungszentrums Schwagstorf Schutz finden, möglicherweise wird dann dort die Nacht unter einem festen Dach verbracht.

Im Veranstaltungszentrum stehen auch die Sanitäreinrichtungen zur Verfügung. Ferienlager-Leiterin Melanie Sälter fand Worte des Dankes für die Gemeinde Ostercappeln und Bürgermeister Rainer Ellermann (DRK-Präsident), dass das DRK alle diese Einrichtungen nutzen darf.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Alle reden von Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Im Zeltlager wurde es praktiziert und auch den Kindern erklärt. Gab es früher pro Kind und Tag drei bis vier Pappbecher, so gibt es jetzt eine Sammelbox im Essenszelt; in einer Fassung mit den Vornamen gekennzeichnet stellen die dauerhaft verwendbaren Kunststoffbecher, die abends gespült und dann wiederverwendet werden. Auch gibt es nur Wasser aus Mehrwegflaschen, keine Süßgetränke mit hohem Zuckergehalt.

Das Mittagessen wurde von der Gaststätte zur Hünenburg angeliefert, Frühstück und Abendessen wurde vom Helferteam selbst zu bereitet. War es im Speisezelt an den Tischen mal zu laut, so wurde eine hölzerne Figur, der „Flüster-Fuchs“ auf den Tisch gestellt. Diese sanfte Erziehungsmethode klappte meistens sehr gut und lautes Geschrei wurde damit unterbunden.

Ein Kind gab vor Heimweh zu haben, allerdings wollte es nur Nintendo spielen und das Handy nutzen. Die Mama blieb konsequent. Das Kind wird am Ferienlager weiter teilnehmen - auch ohne elektronische Spiele. Das noch recht junge Betreuerteam wurde von den Kindern akzeptiert und mit all ihren kleinen Wehwehchen und Problemen wandten sie sich vertrauensvoll an die DRK-Kräfte, die abends vor dem Einschlafen auch passende Geschichten vorlesen konnten.

Im Naturschwimmbad

Im Versammlungszelt wurde gebastelt, in der Turnhalle unter Anleitung Ball gespielt, so kam keine Langeweile auf. Wenn die Mini-Gruppe das Zeltlager beendet, kommen die Kinder der höheren Altersstufe nach Schwagstorf. Wenn das Wetter es zulässt, soll auch das nahe gelegene Naturschwimmbad aufgesucht werden. Für die Sicherheit der teilnehmenden Kinder wird rundum mit größtmöglicher Verantwortung gesorgt.