Ostercappeln. Eine dreiköpfige Delegation aus Ostercappeln hat die Partnerstadt Olsztynek (Hohenstein) aus Anlass des 660-jährigen Stadtjubiläums besucht. Im September findet dann eine Bürgerfahrt in die polnische Partnerkommune statt.

Neben Edeltraut Altemöller-Menke und Albert Rattay vom Förderverein Olsztynek-Ostercappeln konnte Bürgermeister Rainer Ellermann den im Herbst 2018 gewählten, neuen Bürgermeister der Stadt Olsztynek, Miroslaw Stegienko kennenlernen.

Der bisherige Amtsinhaber Artur Wrochna war zu der Wahl nicht wieder angetreten. Miroslaw Stegienko war bereits bis vor zehn Jahren Bürgermeister in Olsztynek und steht wie sein Nachfolger und Vorgänger Artur Wrochna voll hinter den partnerschaftlichen Beziehungen zur Gemeinde Ostercappeln.

Eine Herausforderung

Die Reise zur rund 1.000 Kilometer entfernten Stadt in der polnischen Region Ermland/Masuren ist immer eine Herausforderung. "Seit es einen eigenen internationalen Flughafen in Olsztyn (Allenstein) gibt, der regelmäßig von Dortmund und ab Herbst 2019 auch ab Bremen angeflogen wird, hat sich vieles vereinfacht. Doch nicht alles, wie sich bei der geplanten Rückreise gezeigt hat", berichten die Besucher aus dem Wittlager Land..

Nach einem Empfang begannen die Feierlichkeiten des Stadtfestes mit einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche der Herz-Jesu-Gemeinde. Eher zufällig traf die Heilige Messe mit der offiziellen Verabschiedung des Priesters zusammen. Auch für die Gäste war die besondere Herzlichkeit zu spüren, die dem bisherigen Priester von der Bevölkerung entgegengebracht wurde.

Im Veranstaltungssaal der Grundschule hat sich die offizielle Feierlichkeit der Stadt Olsztynek zum Jubiläum angeschlossen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Vereine, der Bevölkerung sowie den Gästen aus Ostercappeln und dem russischen Polessk (früher Labiau - Rajonstadt mit 7.581 Einwohnern in der russischen Oblast Kaliningrad) hörten neben der Begrüßung durch Bürgermeister Stegienko einen interessanten Vortrag eines Historikers über die Geschichte der Stadt Olsztynek von Beginn an. Dabei wurde sehr deutlich auch die deutsche Herkunft, die wesentliche deutsche Prägung der Stadt gewürdigt.

Zur Sache Die Gemeinde Olsztynek Der Ort Olsztynek, das frühere Hohenstein, liegt im Kreis Allenstein – heute Olsztyn. Seit dem Jahr 1999 besteht eine Partnerschaft des Landkreises Osnabrück mit dem Landkreis Olsztyn. Allenstein liegt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren. Der Kreis umfasst eine Fläche von 2840 Quadratkilometern und hat rund 120 000 Einwohner. Zu diesem Landkreis gehören zwölf Gemeinden. Die Gemeinde Olsztynek selbst hat knapp 14 000 Einwohner. Sie liegt in Masuren; gut 1000 Kilometer entfernt von Ostercappeln. Die offizielle Partnerschaft wurde 2017 geschlossen.

"Immer wieder erstaunlich ist die intensive Anteilnahme der Bevölkerung am großen Festumzug durch den Stadtkern", sagt Rainer Ellermann. Mit der Übergabe des Stadtschlüssels und dem Startschuss durch einen Kanonenschuss bewegte sich der Umzug wie ein Lindwurm durch die Straßen. Musik- und Tanzgruppen begleiteten den Weg, der von der Bevölkerung eng umsäumt war. Schlusspunkt war die Burganlage, auf deren Gelände ein großartiger Musikabend mit aktuellen Bands bis in die Nacht durchgeführt wurde. Dabei durfte ein Feuerwerk, welches weithin sichtbar war, nicht fehlen.

Schon früh am nächsten Morgen ging es mit einem Kleinbus nach Ruciane Nida, um mit dem Schiff weiter nach Nikolaiken zu fahren. Dort wurde das Reformationsmuseum an einer der wenigen evangelischen Kirchen in der Region besucht. Seltene Originalbibeln in deutscher und polnischer Sprache, Katechismen aus verschiedene Zeitepochen und eine überaus gute, verständliche Führung begeisterten die Gäste aus Russland und Deutschland ebenso wie die polnischen Gastgeber.

Der letzte Besuchstag zeichnete sich durch Hitzegrade um die 35 Grad aus. Dass zunächst vorgesehene Programm wurde geändert und dem Wetter angepasst. Es ging nach Danzig zum Plaza Sopot – eines der wohl stärksten Tourismuszentren in der Region. Eine interessante Veranstaltung mit zahlreichen internationalen Leckereien und Kunsthandwerken sorgten für einen entspannten Sonntag.

Schwierige Rückreise

Die Rückreise sollte wieder per Flugzeug ab Olsztyn erfolgen. Kaum am Flughafen angekommen, wurde der Leihwagen zurückgegeben. Doch nun kam es Schlag auf Schlag, zunächst Verspätung des Fluges, dann Komplettausfall. Ersatzflüge wurden erst zum nächsten Wochenende oder in den nächsten Tagen ab Warschau angeboten. Mit einem guten Stück Überredungskunst und in polnischer Sprache konnte Albert Rattay nach einiger Zeit einen Dienstleister gewinnen, der die 1.100 Kilometer lange Strecke nach Dortmund gefahren ist, damit die Delegation zwar mit zwölfstündiger Verspätung, aber doch sicher und gesund wieder die Heimat erreicht hat.

Der nächste Besuch folgt im kommenden Monat. Die Bürgerfahrt, für die sich knapp 20 Teilnehmer aus der Gemeinde angemeldet haben, findet vom 20. bis 23. September statt.