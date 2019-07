Fast 400 Gäste versammelten sich im Juli 2018 bei der imposanten Lambertus-Kirche auf dem Ostercappelner Kirchplatz, um einen Sommerflimmern-Abend zu genießen. Foto: Susanne Tauss/LVO

Ostercappeln. Ob laut oder leise: Auch auf dem Kirchplatz in Ostercappeln wird in diesem Jahr „Dorfgeflüster“ zu hören sein. Am Freitag, 2. August, ab 19.30 Uhr zeigen Landschaftsverband Osnabrücker Land (LVO) und Film- und BildungsInitiative, was Dorfgemeinschaften zu bieten haben und wie die Menschen sich dort begegnen, sich lieben, intrigieren, sich streiten und wieder vertragen. Der französisch-belgische Film „Eine bretonische Liebe“ ist bestens dazu geeignet.