In einem Jahr startet die Produktion bei Häcker in Venne

Blick auf die künftige Produktionsstätte der Firma Häcker Küchen in Venne. Im Sommer 2020 soll das Werk in Betrieb gehen. Foto: Friedrich Lüke

Venne. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. Das „Werk V“, so der offizielle Name der künftigen Produktionsstätte der Firma Häcker Küchen in Venne, soll in einem Jahr den Betrieb aufnehmen.