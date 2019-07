Einsatz der Ortsfeuerwehren in Vennermoor CC-Editor öffnen

Feuerwehrkräfte löschten den Brand rasch ab und verhinderten Schlimmeres. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Vennermoor. Feuerwehreinsatz am Pfahlreihenweg in Vennermoor. Hier hatte sich am Dienstagvormittag ein Komposthaufen selbst entzündet. Die Ortswehren Venne und Schwagstorf wurden alarmiert und löschten das Feuer rasch ab.