Gerd Leder schwingt das Zepter in Ostercappeln CC-Editor öffnen

Die neuen Majestäten Bärbel und Gerd Leder (Mitte) mit den Adjutantenpaaren, die ihnen in diesem Jahr zur Seite stehen werden. Foto: Heidrun Mühlke

Ostercappeln. Die Proklamation des neuen Schützenkönigs ist stets der Höhepunkt des dreitägigen Schützenfestes in Ostercappeln. Sicheres Händchen bewies in diesem Jahr Gerd Leder. Mit gezieltem entscheidenden Schuss holte er den Adler von der Stange. Am Sonntagabend proklamierte Vereinspräsident Jörg Gutknecht vor jubelndem Schützenvolk Leder zum neuen Schützenkönig.