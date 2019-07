Ostercappeln. Es sind Ehrungen und Schießauszeichnungen, die den Kommersabend ausmachen. Am Freitagabend standen zum Auftakt des dreitägigen Schützenfestes in Ostercappeln eine ganze Reihe davon auf der Tagesordnung. Ausgezeichnet wurden neben langjährigen und verdienten Mitgliedern im Schützenverein Ostercappeln auch erfolgreiche Sportschützen.

Mit einem Ausmarsch, der musikalisch von der Niedersachsenkapelle begleitet wurde, startete das grün-weiße Wochenende in Ostercappeln. Bevor es in das große Festzelt auf dem Schützenvereinsgelände ging, wurde musikalischer Zwischenstopp am Krankenhaus gemacht und am Ehrenmal wurde ein Kranz niedergelegt.





Vor gut besetzten Tischreihen begrüßte Vereinspräsident Jörg Gutknecht zwischen den Mitgliedern etliche Ehrengäste, darunter selbstverständlich König Jan Meyer mit seiner Königin Beate Gutknecht wie deren Hofstaat, Schützenkaiser Franz-Bernhard Knapp, Ehrenpräsident Franz-Joseph Zalewski, Ehrenmitglieder Alfred Burmann und Hubert Rehme, Montagskönig Uwe Raberg und Grünkohlkönig Michael Bernholt als auch Ortsbürgermeister Peter Kovermann, den Leiter der Niedersachsenkapelle, Helmut Helling und den Chef der Thekenmannschaft Rolf Hüttemeyer.





Im Rahmen seines Grußwortes freute sich Peter Kovermann, dass einmal mehr die Straßen in Ostercappeln herrlich geschmückt seien und teilte die Begeisterung der Schützen. „Das Konzept ist gut, es lohnt sich für Besucher jeden Alters nach Ostercapeln zu kommen.“

Bevor der Vorsitzende etliche Auszeichnungen und Ehrungen vergeben konnte, hatten Sportleiter Uwe Dadzio und dessen Stellvertreter Giesbert Lüdtke etliche Vereinsabzeichen zu überreichen. Beim diesjährigen Vereins-Pokalschießen konnte sich Daniela Düvel-Egbert den Damenpokal und Jörg Gutknecht den Herrenpokal sichern. Vereinsmeisterin wurde in diesem Jahr Beate Gutknecht.

Verdienstorden überreichte der Präsident an Florian Böhning, Jens Holtkamp, Johannes Rohling und Stefan Leder - aus dem Vorstand ausgeschieden ist Alfons Bensmann. Die Pro-Patria-Ehrenurkunde konnten Kirsten Kapitzke und Anke Ronnsiek-Leder sowie Manfred Schirdewan, Engelbert Hartz, Karl-Heinz Klecker (Silber) sowie Ralf Weinrich in Gold entgegennehmen.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden Udo Arensmann, Guido Kovermann, Jan Lücke, Stefan Leder, Peter Neumann, Vera Plümacher (alle 25 Jahre) und Günther Möllmann für 40 Jahre Treue zum Verein geehrt.