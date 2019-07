Ostercappeln. Der Ausbau der südlichen Gartenstraße in Ostercappeln und die Erstellung der Multifunktionsfläche sindmittlerweile abgeschlossen. "Sinnvoll ist es, der Multifunktionsfläche auch eine Bezeichnung zu geben", so die Gemeinde. Und ein Name ist jetzt auch gefunden: „Johann-Ernst-Hanxleden-Platz".

Der Verein Starkes Dorf Ostercappeln hatte mit einem Schreiben vorgeschlagen, der Multifunktionsfläche diesen Namen zu geben. Der Ortsrat stimmte dem Vorschlag dann in seiner jüngsten Sitzung zu.

Wer war Johann-Ernst Hanxleden? Er wurde 1680 in Ostercappeln geboren. Nach seiner Schulzeit am Gymnasium Carolinum in Osnabrück ging er im Jahr 1699 nach Südindien, um dort als Missionar in der Gemeinschaft der Jesuiten zu wirken. Hanxleden lernte die Landessprache, weitere Sprachen, baute eine Kirche, deren Nachbau noch heute eine Pfarrkirche ist, und arbeitete sprachwissenschaftlich. Hanxleden verfasste religiöse Dichtungen und die erste Bibel in der Sprache Malayalam.









Er wurde so verehrt, dass ihn der Karmeliter Paulinus schon im 18. Jahrhundert als „Apostel Malabars“ bezeichnete. Nach mehr als 30-jähriger Tätigkeit ist der Priester am 21. Mai 1732 in Indien verstorben.

In welcher Form die Namengebung erfolgt, wird noch geklärt. Das Starke Dorf wird sich laut Fachdienstleiter Michael Borgmeier diesbezüglich mit der Gemeinde in Verbindung setzen.

Nördliches Teilstück

Das nördliche Teilstück der Gartenstraße (vom Parkplatz bis zur Venner Straße) war bereits in den 1989/1990-er Jahren hergestellt worden. Der Bereich wies punktuell Schadstellen in der Fahrbahn, in den Gossen und in den Nebenanlagen auf. Hier sind die Ausbesserungsarbeiten jetzt ebenfalls abgeschlossen. Um bessere Barrierefreiheit zu schaffen und Fahrgeräusche zu reduzieren, ist das vorhandene Kopfsteinpflaster in der Fahrbahn entfernt und durch Betonpflaster ersetzt worden. An drei Stellen werden zudem Aufpflasterungen vorgenommen, um eine Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen.