Venne. In Venne wird eine Stiftung gegründet, die sich Kühen, Kunst und Kulturen widmet. Im Mittelpunkt steht ein Museum „Rund ums Rind“ .

Dass ein Tierarzt auf dem Land auch mit Rindern zu tun hat, versteht sich fast von selbst. Dass dieser über die professionelle Fürsorge hinaus eine Passion für das Mitgeschöpf Kuh und eine große Sammelleidenschaft entwickelt: Das ist gar nicht selbstverständlich. In Venne hat das nun zu der Gründung einer deutschlandweit wohl einmaligen Stiftung geführt.

Eine kleine Auswahl

In vielen Jahren und auf vielen Reisen hat Dr. Dr. Michael Brackmann alle möglichen Ausstellungsstücke zum Thema Rind zusammengetragen. Entstanden ist eine Sammlung, viel zu schade fürs private Kämmerlein oder um irgendwann sogar ganz aufgelöst zu werden. Eine kleine Auswahl konnten Besucher bisher schon in ein paar Vitrinen unter dem Dach der Venner Mühle begutachten. Aber eben nur eine kleine Auswahl.

„Meine Überlegung war: Wie lässt sich die Sammlung erhalten und dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich machen?“, erläutert Michael Brackmann. Denn: „Mit 69 Jahren muss man darüber nachdenken, wie es weitergeht.“ Eine Verlagerung in die Museumsdörfer Cloppenburg oder Detmold oder ins Deutsche Landwirtschaftsmuseum Hohenheim stand im Raum – alles gute Adressen, aber für Michael Brackmann und Reinhard Wolff trotzdem nur zweite Wahl. „Wir wollten die Sammlung für Venne erhalten“, so der Vorsitzende des Heimat- und Wandervereins Venne, als Beitrag zur Heimatkunde und Heimatpflege.

Treuhänderisch verwaltet

Wolff entwickelte deshalb die Idee, die Exponate in eine Stiftung einzubringen, die vom Heimatverein treuhänderisch verwaltet wird. Im Klartext: Der Tierarzt stiftet seine Sammlung, der Heimatverein kümmert sich um den Rahmen, von den Räumlichkeiten bis hin zu Buchführung und Werbung. „Das ist eine richtig schöne Win-win-Situation“, sind sich Brackmann und Wolff einig. „Das hat sich gefunden.“

Diese Stiftung ist mittlerweile gegründet und als gemeinnützig anerkannt. Ihr Name „Kühe, Kunst und Kulturen – Das Museum: Rund ums Rind“ ist Programm, denn hier dreht sich alles um Kuh und Co. Und das Thema ist weitaus vielschichtiger, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Denn die Geschichte der Rinderzucht ist immer auch ein Stück Menschheitsgeschichte, und es gibt praktisch keinen Bereich im Alltag, in dem die Kuh keine Rolle spielt – sei es in der Religion („Tanz ums goldene Kalb“), in der Kunst oder manchmal auch als liebevoller Kitsch oder Werbefigur mit Wiedererkennungswert. All das sollen auch die Besucher des zukünftigen Museums erleben können.





Die Eröffnung des Museums „Rund ums Rind“ ist für September geplant. Zurzeit werden noch die beiden Räume, die der Heimatverein in der Venner Mühle dafür zur Verfügung gestellt hat, hergerichtet. Diese Dauerausstellung soll dann später noch durch Wanderausstellungen, die zum Beispiel in anderen Museen oder Schulen gezeigt werden können, ergänzt werden, so hat es sich die Stiftung vorgenommen. Außerdem sollen Veröffentlichungen und Vorträge Aufmerksamkeit für das Themenfeld Kühe-Kunst-Kulturen schaffen.

Vortrag im Mühlenkotten

Einen Vorgeschmack gibt es bereits am Freitag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr im Mühlenkotten. Auf Einladung des Heimatvereins spricht Michael Brackmann dann so informativ und unterhaltsam über „Heilige Kühe und andere“, dass man die vertrauten Schwarzbunten gleich mit ganz anderen Augen sieht.