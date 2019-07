Schwagstorf. Mit einem herzlichem "Hallo" begrüßte Heinz Böckmann in Schwagstorf die Gruppe. Mit den Worten: "Seit 42 Jahren baue ich Erdbeeren an und bin hier der Chef", stellte er sich den Ferienspaßkindern vor.

Zur Freude der 20 Mädchen und Jungen ging es dann mit Traktor und Planwagen zum Erdbeerfeld. Dort zeigte Böckmann dem Nachwuchs wie man die Frucht richtig pflückt (dabei muss man schon einige beachten und möglucgst beide Hände nehmen) und welche besonders lecker sind.



Bevor es dann zu Fuß zum Blühstreifen am Rande des Erdbeerfeldes auf Insektensuche ging, gab es vom Chef noch Infos über die Vermehrung und Pflanzung der Erdbeeren. Doch auch die Kinder waren gut vorbereitet, und so hatten einige auch Omatipps für Heinz Böckmann parat.

Marmelade oder Erdbeershake?

Auf der Rückfahrt zum Erdbeerhof wurde schon diskutiert, wie die geernteten Früchte verarbeitet werden sollten – Marmelade kochen oder doch lieber einen Erdbeershake produzieren?

Wieder auf den Hof angekommen, wurden in der Halle Maschinen (was die alles können, war ganz schön spannend) und ein Kühllager besichtigt. Schließlich sollen die Erdbeeren frisch blieben und so zum Verzehr gelangen.Und weiter ging es zu den Himbeeren. Böckmann hatte auch hier Tipps, wie man erkennt, welche Früchte am leckersten sind und und wie man sie richtig pflückt.

Versprechen gegeben

Mit einem lautstarkem „Danke “ bedanken sich die Ferienspaßkinder für den tollen Nachmittag bei Böckmann- Erdbeeren und ihre geernteten Früchte. Heinz Böckmann gab den FU-Frauen der CDU im Gemeindeverband Ostercappeln schon die Zusage, dass sie im nächstem Jahr wiederkommen dürfen. Da Vorfreude ja bekanntlich die schönste Freude ist, dürfte sich schon so mancher darauf freuen, wenn es im nächsten Jahr wieder heißt „ Ferienzeit – Erdbeerzeit“.