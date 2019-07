Ostercappeln. Die Grundschule Ostercappeln/Schwagstorf braucht einen neuen Leiter. Matthias Heinrich verlässt Ostercappeln und wechselt bereits zum 1. August zur Landesschulbehörde.

Heinrich wird zunächst für sechs Monate abgeordnet. Das bedeutet für die Grundschule und die Gemeinde als Träger der Einrichtung, dass das Ausschreibungsverfahren für die Neubesetzung der Stelle erst danach erfol-gen kann, also nach Ablauf der sechs Monate. Die Wiederbesetzung der Stelle ist voraussichtlich frühestens zum Schuljahresbeginn 2020/21 möglich – wenn sich denn Personen für dieses Amt bewerben.

Übergangslösung

"Für den Übergangszeitraum wird Birte Gödecker, zur Zeit Konrektorin und an der Grundschule zur Schnippenburg in Schwagstorf eingesetzt, kommissarisch die Schulleitung übernehmen", teilte Bürgermeister Rainer Ellermann während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit.

Matthias Heinrich war mehrere Jahre zunächst Leiter der Grundschule Schwagstorf. Am 1. August 2017 begann dann eine neue Ära in der Gemeinde Ostercappeln. Die Zusammenlegung der Grundschulen „Am Wiehengebirge“ und „Zur Schnippenburg“ wurde offiziell vollzogen. Das heißt, es gibt seitdem eine Grundschule mit zwei Standorten in Ostercappeln und in Schwagstorf.





Heinrich hatte das Leitungsamt damals übernommen. Die Fusion wurde vollzogen, nachdem sich sich für die Grundschule am Wiehengebirge in Ostercappeln nach dem Weggang der Rektorin 2017 zwei Jahre lang keine neue Leitung fand mehrere Ausschreibungsdurchgänge ergebnislos blieben.

Vorteil der neuen, größere Schule. Sie hat seitdem ein Anrecht auf eine Konrektoren am Standort in Schwagstorf.