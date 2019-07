Ostercappeln. Am Mittwoch, 17. Juli, öffnet das Reparaturteam des Vereins „Starkes Dorf“ um 14.30 Uhr wieder seine Werkstatt im Gemeindehaus an der Pauluskirche. Wie gewohnt werden über zwei Stunden aus dem Ort überwiegend defekte elektrische Haushaltsgeräte und gestörte Apparaturen der Kommunikation vom Team angenommen und zusammen mit den Bürgern wieder funktionstüchtig gemacht.

Im Juli bietet sich für das Reparaturteam darüber hinaus ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt an. Beschädigtes Kinderspielzeug rückt in den Mittelpunkt des Interesses – unabhängig davon, ob es modern oder historisch ist. Elektrisch laufende Lokomotiven, batteriebetriebene Autos, Schiffe oder Hubschrauber, blubbernde Dampfmaschinen oder sprechende Puppen geben nur allzu oft ihren Geist auf, wenn sie durch Kinderhand gefordert werden. Sie verschwinden in Schränken, werden vergessen.







Gemeinsam tätig werden

Erst in der Adventszeit erinnern sich Kinder und Eltern an sie, für eine Reparatur fehlt dann die Zeit, die jetzt aber da ist. Das gemeinsame Reparieren der beschädigten Spielsachen, Jung und Alt als Team, das reiht sich in das aktuelle Ferienprogramm Ostercappelns ein. „Traut Euch!“, möchte man sagen. Während der Reparaturstunden werden bei nicht vermeidbaren Wartezeiten Kaffee und Kuchen angeboten.

Awigo-Aktion

Auch der Reparaturtreff Ostercappeln des Vereins „Starkes Dorf“ unterstützt eine Aktion der Awigo (Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück): Nicht mehr benötigte Spielsachen, wie Trampeltrecker, Baukästen, Kinderfahrräder oder Gesellschaftsspiele können als Spenden auf dem Recyclinghof Ostercappeln-Schwagstorf abgegeben werden. Nach Überprüfung und notwendiger Reparaturen mit Hilfe der Aktivisten können Sozialarbeiter aus der Kinder-, Jugend- oder Familienhilfe diese Gegenstände am Awigo-Recyclinghof in Wallenhorst (zu festgelegten Terminen) kostenlos abholen.

Doch am bevor stehenden Mittwochnachmittag sagt der Verein Starkes Dorf erst einmal allen Bürgern: „Herzlich Willkommen im Gemeindehaus der Pauluskirche, in Ostercappelns Mitte."