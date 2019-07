Venne. Über „Heilige Kühe und andere“ spricht Michael Brackmann auf Einladung des Heimat- und Wandervereins Venne am Freitag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr im Mühlenkotten.

Die Zuhörer erwartet ein unterhaltsamer zugleich informativer Vortrag, schließlich ist der Venner Tierarzt ein ausgewiesenen Fachmann für das Rindvieh, der sich sein ganzes Leben lang mit Rindern, ihrer Kulturgeschichte und ihrer Bedeutung für den Menschen befasst hat.

Brackmannwird also Ungewöhnliches und Spannendes aus der Rinderwelt erzählen und das alles illustrieren mit kleinen, dazu passenden Kunstwerken , die er aus der ganzen Welt zusammengetragen hat. Zukünftig werden diese Ausstellungsstücke im Dorfmuseum in der Venner Mühle zu sehen sein.

Rinder teilen seit mehr als 10.000 Jahren mit den Menschen das alltägliche Leben. Dass sie den Menschen mit ihrer Milch und ihrem Fleisch höchstwertige Lebensmittel zukommen lassen, können die Menschen jeden Morgen schon beim Frühstück erleben,

Strapazierfähiges Leder

Aus den Häuten der Rinder wird bestes, strapazierfähiges Leder gegerbt für Schuhe und Taschen, für Jacken und Hosen einschließlich Gürtel. Die Hörner sind Ausgangsmaterial für dauerhafte Gebrauchsgegenstände in Küche und Bad, seien es Becher und Löffel, Kämme und Striegel, Schnallen und Knöpfe und nicht zu vergessen, laut tönende Blasinstrumente.

"Oft wird vergessen, dass dank ihrer Kraft aus dem mühseligen Gartenbau der Frühzeit mit Hacke und Harke sich ein großflächiger Ackerbau mit Pflug und Egge entwickeln konnte", so der Heimat- und Wanderverein.

Bei so viel Nutzen kann es nicht verwundern, dass Kühe schon in grauer Vorzeit geschätzt, verehrt und manchmal sogar vergöttert wurden. In der Chinesischen Mythologie hat ein Büffel dafür gesorgt, dass die Reisschüsseln im Reich der Morgenröte täglich gefüllt sind. Die Massai in Kenia sind das auserwählte Volk des Gottes Enkai, der ihnen exklusiv das Rind geschenkt hat.