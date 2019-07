Ostercappeln. Schulen und Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Ostercappeln wollen mit der Aktion "Gesunde Stunde" eine Kooperation eingehen. Ziel der „Gesunden Stunde“ ist es, durch unterschiedliche Angebote, das Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise zu fördern. Im September soll die Aktion mit einer großen Veranstaltung vorgestellt werden.

Was ist die gesunde Stunde? Sie wurde vor rund zehn Jahren vom Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück zusammen mit dem Kinderhospital Osnabrück ins Leben gerufen und wird von der Universität Osnabrück wissenschaftlich begleitet. Im Fokus des Projektes stehen Grundschüler und deren Eltern.

Anfang des Jahres 2015 wurde der Verein "Gesunde Stunde" gegründet. Dieser ermöglicht eine regionale Ausweitung der Gesunden Stunde und die Vernetzung mit weiteren wichtigen Multiplikatoren

Wichtiges Ziel ist es, dass sich die Teilnehmer, also in erster Linie die Kindergarten- und Schulkinder, mehr bewegen und besser ernähren. Die Familie sollen gestärkt und zu lernen, wie man sein körperliches und seelisches Wohlbefinden steigern kann.

Ohne Kalorien und TV

Die zentrale Botschaft lautet: Täglich eine „Gesunde Stunde“ ohne Kalorien, ohne Fernsehen und ohne Computer. Stattdessen heißt die Devise: Sport und Spiel, bewegen, entspannen, gesundes Essen und Trinken sowie sich mit der Familie beschäftigen. Zusätzlich wird die „Gesunde Stunde“ im Unterricht durch die beteiligten Lehrkräfte eingebunden. Dies passiert unter anderem durch Bewegte Pausen und Entspannungsübungen. Die Angebote an den Schulen einzubinden, wird angestrebt.

Hintergrund: Übergewicht und Bewegungsmangel erhöhen das Gesundheitsrisiko von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. "Die zunehmende Verschiebung der Freizeitgestaltung mit weniger Bewegung und höherem Medienkonsum führt zu Isolation, geringerer sozialer Kompetenz und auch zur Förderung des Übergewichts, nicht nur bei Kindern", so die Gemeinde.

Am Freitag, 27. September

Wie sollen die Ziele erreicht werden? Durch zahlreiche, für die beteiligten Einrichtungen kostenlose Veranstaltungen, Seminare und Gespräche. Um das Projekt in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, ist am Freitag, 27. September, ab 14 Uhr eine Veranstaltung in und an der Sporthalle Ostercappeln geplant. Vor Ort ist dann auch Silke Tegeder-Perwas, Vorsitzende des Vereins "Gesunde Stunde".

Zum Programm gehört unter anderem ein Tanzevent mit HipHop und Jonglage für Kinder. An diesem Nachmittag informieren auch Jugendpflege, Schulsozialarbeit sowie Schulen und Kitas über ihre Angebote.